https://1prime.ru/20250525/fitso-857899308.html
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом - 25.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:46+0300
2025-05-25T15:46+0300
2025-05-25T15:46+0300
политика
словакия
роберт фицо
армения
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_0ad116b7f4fa868bc2fac31affb62b46.jpg
ЕРЕВАН, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд". "Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250518/spg-857688945.html
словакия
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/08/854084328_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_2f0b0b48c17782217f95a7a3a0828056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, роберт фицо, армения
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, АРМЕНИЯ
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом
ЕРЕВАН, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд".
"Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
Россия является вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Европу, заявил Фицо