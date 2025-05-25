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Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом - 25.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:46+0300
2025-05-25T15:46+0300
политика
словакия
роберт фицо
армения
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ЕРЕВАН, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд". "Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
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словакия, роберт фицо, армения
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, АРМЕНИЯ
15:46 25.05.2025
 
Премьер Словакии Фицо посетит Армению с трехдневным визитом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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ЕРЕВАН, 25 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Армению с трёхдневным официальным визитом, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо посетит 25-27 мая посетит Армению с официальным визитом" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита запланированы встречи Фицо с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном. Кроме того, он посетит мемориальный комплекс жертв геноцида армян "Цицернакаберд".
"Премьер-министр Словакии также примет участие в международной конференции "Ереванский диалог-2025", - говорится в сообщении.
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ПолитикаСЛОВАКИЯРоберт ФицоАРМЕНИЯ
 
 
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