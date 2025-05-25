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Продажи игрушек-брелков Лабубу подскочили в мае в 13 раз

Продажи игрушек-брелков Лабубу подскочили в мае в 13 раз - 25.05.2025, ПРАЙМ

Продажи игрушек-брелков Лабубу подскочили в мае в 13 раз

Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T08:20+0300

2025-05-25T08:20+0300

2025-05-25T08:20+0300

экономика

бизнес

россия

игрушки

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Плюшевые игрушки Лабубу - средний чек 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) - выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)", - подсчитали аналитики, изучив свою базу фискальных данных. После ухода с рынка хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси наблюдался рост интереса к альтернативным игрушкам, сочетающим функциональность и эмоциональную привязку, таким как "гусь-обнимусь", "чебурашка". Теперь, на их смену, снова пришли монстры, но более "мягкие" - Лабубу. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента", - обращают внимание они.

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бизнес, россия, игрушки