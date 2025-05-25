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В Италии заявили, что Ватикан еще может стать местом переговоров по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В Италии заявили, что Ватикан еще может стать местом переговоров по Украине
В Италии заявили, что Ватикан еще может стать местом переговоров по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
В Италии заявили, что Ватикан еще может стать местом переговоров по Украине
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Ватикан еще может стать местом проведения переговоров по Украине на их заключительном этапе. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:36+0300
2025-05-25T13:36+0300
политика
ватикан
украина
россия
переговоры
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РИМ, 25 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Ватикан еще может стать местом проведения переговоров по Украине на их заключительном этапе. "Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera. После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
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ватикан, украина, россия, переговоры
Политика, ВАТИКАН, УКРАИНА, РОССИЯ, переговоры
13:36 25.05.2025
 
В Италии заявили, что Ватикан еще может стать местом переговоров по Украине

МИД Италии: не стоит раньше времени отказываться от Ватикана как от площадки переговоров

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКупол собора святого Петра в Ватикане
Купол собора святого Петра в Ватикане - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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РИМ, 25 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Ватикан еще может стать местом проведения переговоров по Украине на их заключительном этапе.
"Открытый канал с Ватиканом не должен быть сожжен. Такое место проведения мирных переговоров может оказаться подходящим в конце переговорного пути, а не в его начале", - заявил он в интервью газете Corriere della Sera.
После телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в понедельник Владимир Зеленский заявил, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен.
Дмитрий Песков
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ПолитикаВАТИКАНУКРАИНАРОССИЯпереговоры
 
 
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