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Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин
Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин - 25.05.2025, ПРАЙМ
Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин
Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, это отмечают некоторые послы, работающие в Лондоне, заявил... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T06:16+0300
2025-05-25T06:16+0300
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владимир путин
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ЛОНДОН, 25 мая - ПРАЙМ. Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, это отмечают некоторые послы, работающие в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости. "Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД - ред.). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия", - сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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россия, общество , украина, рф, лондон, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, мид
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ЛОНДОН, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, МИД
06:16 25.05.2025
 
Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами, заявил Келин

Посол Келин: британские дипломаты разучились разговаривать, не используя ультиматумы

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ЛОНДОН, 25 мая - ПРАЙМ. Британские дипломаты разучились разговаривать с коллегами из других стран, не используя ультиматумы, это отмечают некоторые послы, работающие в Лондоне, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью РИА Новости.
"Надо сказать, что за последние три года я здесь выслушал очень много ультиматумов, особенно в Форин-офисе (британский МИД - ред.). Складывается ощущение, что в Лондоне по-другому разучились разговаривать. И должен сказать, что на это жалуются и некоторые другие послы в Лондоне. Именно на этот тон, который приобрела британская дипломатия", - сказал Келин, комментируя требования Лондона о безоговорочном прекращении огня на фоне переговоров России и Украины в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
 
РОССИЯОбществоУКРАИНАРФЛОНДОНВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковМИД
 
 
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