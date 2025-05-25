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Экваториальная Гвинея пригласила в страну российские компании - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Экваториальная Гвинея пригласила в страну российские компании
Экваториальная Гвинея пригласила в страну российские компании - 25.05.2025, ПРАЙМ
Экваториальная Гвинея пригласила в страну российские компании
Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба завил, что приглашает российские компании и деятелей культуры в страну, там ждут и нефтегазовые... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:48+0300
2025-05-25T16:48+0300
экономика
россия
экваториальная гвинея
газпром
роснефть
бизнес
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба завил, что приглашает российские компании и деятелей культуры в страну, там ждут и нефтегазовые корпорации — "Газпром", "Роснефть". "Мы приглашаем вас, российский народ, российских бизнесменов, российских деятелей культуры, приезжайте к нам", - сказал глава дипмиссии, обращаясь к участникам форума "Африканские горизонты". Он добавил, что кроме российского образования, африканцам нужен еще и российский бизнес. "У меня есть пример. Я — кандидат экономических наук, закончил российский университет, нефтегаз… А у нас, в основном, это американские компании. Но я говорю по-русски: меня не берут. Я жду "Газпром", я жду Роснефть", - подчеркнул посол.
https://1prime.ru/20250525/posol-857893173.html
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россия, экваториальная гвинея, газпром, роснефть, бизнес
Экономика, РОССИЯ, ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ, Газпром, Роснефть, Бизнес
16:48 25.05.2025
 
Экваториальная Гвинея пригласила в страну российские компании

Посол Экваториальной Гвинеи в России Ндонг Айекаба пригласил российские компании в страну

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба завил, что приглашает российские компании и деятелей культуры в страну, там ждут и нефтегазовые корпорации — "Газпром", "Роснефть".
"Мы приглашаем вас, российский народ, российских бизнесменов, российских деятелей культуры, приезжайте к нам", - сказал глава дипмиссии, обращаясь к участникам форума "Африканские горизонты".
Он добавил, что кроме российского образования, африканцам нужен еще и российский бизнес.
"У меня есть пример. Я — кандидат экономических наук, закончил российский университет, нефтегаз… А у нас, в основном, это американские компании. Но я говорю по-русски: меня не берут. Я жду "Газпром", я жду Роснефть", - подчеркнул посол.
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ЭкономикаРОССИЯЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯГазпромРоснефтьБизнес
 
 
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