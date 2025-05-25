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Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров

Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров - 25.05.2025, ПРАЙМ

Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров... | 25.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии. "Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.

https://1prime.ru/20250523/lavrov-857859163.html

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россия, турция, сергей лавров, мид, украина, переговоры