Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250525/lavrov-857896484.html
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров - 25.05.2025, ПРАЙМ
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T12:45+0300
2025-05-25T12:45+0300
политика
россия
турция
сергей лавров
мид
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/94/842829440_0:123:3207:1927_1920x0_80_0_0_784da703d79bf452d7b5257bbac7f772.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии. "Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.
https://1prime.ru/20250523/lavrov-857859163.html
турция
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84282/94/842829440_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_9852c10c370f92d04aa29075c7f7bdf5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, сергей лавров, мид, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, МИД, УКРАИНА, переговоры
12:45 25.05.2025
 
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров

Лавров обсудит с Фиданом переговоры Москвы и Киева, а также ситуацию на Черном море

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудит с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву, ситуацию вокруг переговоров Москвы и Киева, а также вопросы безопасности судоходства в Черном море, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Двадцать пятого - двадцать седьмого мая министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан посетит с рабочим визитом Москву по приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова для участия в переговорах по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня… В ходе предстоящей встречи министры обсудят текущее положение дел в Закавказье, Ливии, Сирии и Черноморском регионе. Проведут обстоятельный обмен мнениями о развитии ситуации после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Будет затронута тема безопасного судоходства в Черном море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Там отметили, что Москва и Анкара вносят весомый вклад в процесс нормализации ситуации в Сирии.
"Сергей Лавров и Хакан Фидан сосредоточатся на проблематике оказания содействия новым сирийским властям для дальнейшего налаживания в стране инклюзивного политического диалога и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло. Накоплен хороший опыт сотрудничества на ливийском направлении. Настроены продолжать межведомственные контакты с турецкими коллегами по Ливии", - подчеркнули в министерстве.
*Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Лавров рассказал, кто может подписать мирное соглашение от Украины
23 мая, 13:00
 
ПолитикаРОССИЯТУРЦИЯСергей ЛавровМИДУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала