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Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья

Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья - 25.05.2025, ПРАЙМ

Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T12:47+0300

2025-05-25T12:47+0300

2025-05-25T12:47+0300

энергетика

россия

турция

закавказье

сергей лавров

мид

аэс "аккую"

голубой поток

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы разблокирования транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления ситуации в Закавказье, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. "Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщило ведомство. В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 миллиона российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны", - говорится в сообщении дипведомства. "Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности", - заключили в МИД РФ.

https://1prime.ru/20250525/lavrov-857896484.html

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россия, турция, закавказье, сергей лавров, мид, аэс "аккую", голубой поток, газопровод "турецкий поток"