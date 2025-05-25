Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250525/lavrov-857896643.html
Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья
Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья - 25.05.2025, ПРАЙМ
Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T12:47+0300
2025-05-25T12:47+0300
энергетика
россия
турция
закавказье
сергей лавров
мид
аэс "аккую"
голубой поток
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы разблокирования транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления ситуации в Закавказье, сообщили в российском дипломатическом ведомстве. "Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество. "Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщило ведомство. В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток". "Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 миллиона российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны", - говорится в сообщении дипведомства. "Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности", - заключили в МИД РФ.
https://1prime.ru/20250525/lavrov-857896484.html
турция
закавказье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, турция, закавказье, сергей лавров, мид, аэс "аккую", голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Закавказье, Сергей Лавров, МИД, АЭС "Аккую", Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
12:47 25.05.2025
 
Лавров обсудит с главой МИД Турции восстановление Закавказья

Лавров обсудит с Фиданом в ходе его визита в Москву восстановление ситуации в Закавказье

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в ходе его визита 25-27 мая в Москву затронет вопросы разблокирования транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтного восстановления ситуации в Закавказье, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"Планируется детально рассмотреть вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона. Россия и Турция заинтересованы в мирном и предсказуемом Южном Кавказе. Добиться этого можно за счет совместных усилий в рамках Платформы регионального сотрудничества "3+3". Москва приветствует процесс армяно-турецкой нормализации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Министерство добавило, что отдельной темой встречи станет двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.
"Министры сконцентрируются на вопросах формирования благоприятной среды для улучшения банковского обслуживания и диверсификации товарообмена между странами. Обсудят содержательное наполнение 19-го заседания Смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству", - сообщило ведомство.
В МИД РФ заявили, что "на переговорах имеется в виду затронуть тематику строительства АЭС "Аккую" и эксплуатации газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток".
"Турция остается одним из наиболее привлекательных туристических направлений для наших граждан. По итогам 2024 года россияне вновь заняли первое место по численности среди иностранных туристов. Страну посетили 6,7 миллиона российских граждан, что составило около 12,7% от общего турпотока. В связи с этим пристальное внимание будет уделено обеспечению безопасности россиян на курортах страны", - говорится в сообщении дипведомства.
"Российская сторона рассчитывает, что предстоящая встреча министров в Москве станет важным вкладом в углубление связей между двумя государствами, формирование более предсказуемой архитектуры региональной безопасности", - заключили в МИД РФ.
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Лавров и Фидан обсудят ситуацию вокруг российско-украинских переговоров
12:45
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯЗакавказьеСергей ЛавровМИДАЭС "Аккую"Голубой потокГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала