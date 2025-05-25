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"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России
"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России
После ракетных ударов России по военным объектам на Украине глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страну к изоляции России. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T14:45+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. После ракетных ударов России по военным объектам на Украине глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страну к изоляции России."Наш ответ должен быть сильнее &lt;…&gt;: больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России", — написал Будрис в социальной сети X.Минобороны РФ 25 мая проинформировало, что в ночь на воскресенье российские вооруженные силы нанесли мощный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят, в частности, компоненты ракетного вооружения и ударные беспилотники. Как сообщило ведомство, все намеченные цели были успешно поражены. В Кремле ранее подчеркивали бессмысленность давления на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку Москва имеет четкую позицию относительно прекращения огня.Как отмечал президент России Владимир Путин, антироссийские санкции по итогу нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.Кроме того, в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает наращивать до сих пор. В Москве отмечали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских мер. Более того, в самих западных странах не раз высказывались мнения о безрезультатности и неэффективности антироссийских санкций.
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Политика, ЕВРОПА, ЛИТВА, РОССИЯ, УКРАИНА, санкции против РФ
14:45 25.05.2025
 
"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России

Глава МИД Литвы Будрис: страна должна продолжить военную поддержку Украины

© fotolia.com / Isabel Engelmann%Флаг Литвы
%Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / Isabel Engelmann
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. После ракетных ударов России по военным объектам на Украине глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страну к изоляции России.
"Наш ответ должен быть сильнее <…>: больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России", — написал Будрис в социальной сети X.
Минобороны РФ 25 мая проинформировало, что в ночь на воскресенье российские вооруженные силы нанесли мощный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят, в частности, компоненты ракетного вооружения и ударные беспилотники. Как сообщило ведомство, все намеченные цели были успешно поражены.
В Кремле ранее подчеркивали бессмысленность давления на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку Москва имеет четкую позицию относительно прекращения огня.
Как отмечал президент России Владимир Путин, антироссийские санкции по итогу нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.
Кроме того, в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает наращивать до сих пор. В Москве отмечали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских мер. Более того, в самих западных странах не раз высказывались мнения о безрезультатности и неэффективности антироссийских санкций.
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