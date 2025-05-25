https://1prime.ru/20250525/litva-857898323.html

"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России

"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Изоляция": глава МИД Литвы выдвинул новый план против России

После ракетных ударов России по военным объектам на Украине глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страну к изоляции России. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T14:45+0300

2025-05-25T14:45+0300

2025-05-25T14:45+0300

политика

европа

литва

россия

украина

санкции против рф

https://cdnn.1prime.ru/img/76408/23/764082383_0:154:3009:1846_1920x0_80_0_0_b350f32ff5a236925f76e2d93214e419.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. После ракетных ударов России по военным объектам на Украине глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал страну к изоляции России."Наш ответ должен быть сильнее <…>: больше военной поддержки и оружия Украине, жесткие санкции и изоляция России", — написал Будрис в социальной сети X.Минобороны РФ 25 мая проинформировало, что в ночь на воскресенье российские вооруженные силы нанесли мощный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, которые производят, в частности, компоненты ракетного вооружения и ударные беспилотники. Как сообщило ведомство, все намеченные цели были успешно поражены. В Кремле ранее подчеркивали бессмысленность давления на Россию в вопросе урегулирования украинского конфликта, поскольку Москва имеет четкую позицию относительно прекращения огня.Как отмечал президент России Владимир Путин, антироссийские санкции по итогу нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, главная цель Запада заключается в ухудшении условий жизни для миллионов людей.Кроме того, в России неоднократно отмечали, что страна способна выдержать санкционное давление, которое Запад начал применять несколько лет назад и продолжает наращивать до сих пор. В Москве отмечали, что Западу не хватает смелости признать неэффективность антироссийских мер. Более того, в самих западных странах не раз высказывались мнения о безрезультатности и неэффективности антироссийских санкций.

https://1prime.ru/20250525/zapad-857893923.html

европа

литва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, литва, россия, украина, санкции против рф