https://1prime.ru/20250525/mishustin-857895470.html
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности - 25.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T11:04+0300
2025-05-25T11:04+0300
2025-05-25T11:04+0300
технологии
россия
михаил мишустин
промышленность
химическая промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/83121/10/831211005_0:184:2987:1864_1920x0_80_0_0_ea126d59b6e946c26b5c20afb018738e.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ. Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин. "Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20250525/promyshlennost-857895335.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83121/10/831211005_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_060cbca67c7ab30da5072b17738349ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, михаил мишустин, промышленность, химическая промышленность
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Промышленность, химическая промышленность
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
Мишустин: российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником.
"Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ.
Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин.
"Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.
Путин отметил важность химической промышленности для российской экономики