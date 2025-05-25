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Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности - 25.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T11:04+0300
2025-05-25T11:04+0300
технологии
россия
михаил мишустин
промышленность
химическая промышленность
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником. "Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ. Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин. "Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.
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технологии, россия, михаил мишустин, промышленность, химическая промышленность
Технологии, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Промышленность, химическая промышленность
11:04 25.05.2025
 
Мишустин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности

Мишустин: российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российские разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов химической промышленности с профессиональным праздником.
"Химическая промышленность имеет для России стратегическое значение. Она играет важнейшую роль в развитии ключевых отраслей экономики, обеспечении технологической независимости государства. Отечественные разработки в области химии успешно конкурируют с зарубежными аналогами", - отметил Мишустин. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале правительства РФ.
Отечественная продукция применяется в промышленности, микроэлектронике, фармацевтике, сельском хозяйстве, металлургии и машиностроении, жилищном и дорожном строительстве, а также при осуществлении инфраструктурных программ, подчеркнул Мишустин.
"Сегодня перед специалистами комплекса стоят ответственные задачи. Среди них – реализация национального проекта "Новые материалы и химия", создание современных производств, внедрение инноваций, развитие малотоннажной, среднетоннажной химии. А также увеличение производительности труда, подготовка квалифицированных специалистов. Для их решения у вас есть глубокие знания, опыт, целеустремленность. И в этом – залог дальнейших успехов", - добавил Мишустин.
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Путин отметил важность химической промышленности для российской экономики
10:38
 
ТехнологииРОССИЯМихаил МишустинПромышленностьхимическая промышленность
 
 
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