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На внешней стороне МКАД произошло ДТП
На внешней стороне МКАД произошло ДТП - 25.05.2025, ПРАЙМ
На внешней стороне МКАД произошло ДТП
Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T07:10+0300
2025-05-25T07:10+0300
2025-05-25T07:10+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.
"На 52 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Движение в районе ДТП было затруднено на один километр. Спустя 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.
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бизнес, россия, москва
На внешней стороне МКАД произошло ДТП
На внешней стороне МКАД столкнулись два грузовика и несколько легковушек
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Два грузовика и нескольких легковых автомобилей попали в ДТП на 52-м километре внешней стороны МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.
"На 52 километре внешней стороны МКАД произошло ДТП с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Движение в районе ДТП было затруднено на один километр. Спустя 11 минут дептранс сообщил, что оно восстановлено.