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Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16

Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16 - 25.05.2025, ПРАЙМ

Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16

Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T13:57+0300

2025-05-25T13:57+0300

2025-05-25T13:57+0300

вооружения

украина

нидерланды

сша

нато

f-16

военная помощь украине

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ГААГА, 25 мая - ПРАЙМ. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250524/oruzhie-857892023.html

украина

нидерланды

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украина, нидерланды, сша, нато, f-16, военная помощь украине