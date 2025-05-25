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Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16 - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16
Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16 - 25.05.2025, ПРАЙМ
Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16
Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:57+0300
2025-05-25T13:57+0300
вооружения
украина
нидерланды
сша
нато
f-16
военная помощь украине
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ГААГА, 25 мая - ПРАЙМ. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс. "Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250524/oruzhie-857892023.html
украина
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украина, нидерланды, сша, нато, f-16, военная помощь украине
Вооружения, УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, США, НАТО, F-16, военная помощь Украине
13:57 25.05.2025
 
Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16

Минобороны Нидерландов: 26 мая страна отправит Украине последние обещанные F-16

© fotolia.com / Guido Akster"Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / Guido Akster
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ГААГА, 25 мая - ПРАЙМ. Нидерланды отправят Украине 26 мая последние из 24-х обещанных ей истребителей F-16, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс.
"Завтра последние истребители F-16 отправятся из Нидерландов… Это означает, что все 24 истребителя F-16, которые мы обязались направить, вскоре будут на Украине", - сказал Брекелманс в программе на телеканале NPO 1.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
СМИ: ЕС может закупать больше оружия из США для отправки Киеву
Вчера, 23:25
 
ВооруженияУКРАИНАНИДЕРЛАНДЫСШАНАТОF-16военная помощь Украине
 
 
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