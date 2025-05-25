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Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000
Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000 - 25.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000
Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны РФ. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T12:23+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны РФ."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — отметили в ведомстве.С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 303 пленных ВСУ."В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - рассказали в российском ведомстве.Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, уточнили там.Первый этап обмена состоялся в пятницу, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне произошел второй этап — в Россию вернулись 307 российских военнослужащих, Киеву передали столько же украинских военнопленных.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
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россия, украина, всу, минобороны рф, обмен, обмен пленными
РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ, Минобороны РФ, обмен, обмен пленными
Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000
Россия и Украина завершили обмен пленными 1000 на 1000 в соответствии с договоренностями
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны РФ.
"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — отметили в ведомстве.
С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине переданы 303 пленных ВСУ.
"В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь", - рассказали в российском ведомстве.
Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, уточнили там.
Первый этап обмена состоялся в пятницу, в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне произошел второй этап — в Россию вернулись 307 российских военнослужащих, Киеву передали столько же украинских военнопленных.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Россия и Украина провели новый этап обмена военнопленными