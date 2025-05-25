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"Иссушение ресурсов": Орбан предупредил о последствиях приема Украины в ЕС

"Иссушение ресурсов": Орбан предупредил о последствиях приема Украины в ЕС - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Иссушение ресурсов": Орбан предупредил о последствиях приема Украины в ЕС

Евроинтеграция Украины приведет к истощению финансовых ресурсов Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T10:04+0300

2025-05-25T10:04+0300

2025-05-25T10:04+0300

политика

венгрия

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Евроинтеграция Украины приведет к истощению финансовых ресурсов Евросоюза, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.Ранее в интервью радио Kossuth Орбан указал, что стремление Брюсселя ускорить принятие Украины в ЕС связано, в том числе, с желанием упростить юридические механизмы для финансирования Киева за счет общеевропейского бюджета. Он подчеркнул, что Украина быстро начнёт поглощать финансовую помощь, и Венгрия не намерена становиться участником этого процесса."Членство Украины в ЕС? Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить", - говорится в сообщении Орбана, опубликованном в соцсети X в воскресенье. 14 апреля в Венгрии стартовал общенациональный опрос, посвященный вопросу вступления Украины в Евросоюз. Анкеты рассылаются гражданам по почте, в них содержится единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?". Можно ответить "да" или "нет". Итоги будут подведены в июне и направлены в Брюссель. В отличие от референдумов, подобные консультации в Венгрии не предполагают порога явки. Ранее Орбан также сообщил о планах европейских лидеров начать и завергить евроинтеграцию Украины до 2030 года, однако последнее слово в этом вопросе остается за Венгрией. Он также утверждал, что вступление Украины нанесет серьезный ущерб венгерской экономике, а сама политика Брюсселя, по его мнению, направлена не на поддержку Киева, а на его подчинение. По словам премьера, навязывание Украине со стороны Европы продолжения конфликта является одним из методов колонизации. При этом он подчеркнул, что Венгрия поддерживает само существование Евросоюза, но выступает решительно против ускоренной интеграции Украины.

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венгрия, виктор орбан, ес, украина