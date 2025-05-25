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"ЕС пора нанести удар по Кремлю". В Европе назвали способы ослабления РФ - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"ЕС пора нанести удар по Кремлю". В Европе назвали способы ослабления РФ
"ЕС пора нанести удар по Кремлю". В Европе назвали способы ослабления РФ - 25.05.2025, ПРАЙМ
"ЕС пора нанести удар по Кремлю". В Европе назвали способы ослабления РФ
Евросоюзу необходимо не сдерживать, а ослаблять Россию. Для Европы настало время "нанести удар по Кремлю там, где ему больно". С такими призывами в материале... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T14:58+0300
2025-05-25T14:58+0300
политика
евросоюз
россия
ослабление
мнение
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо не сдерживать, а ослаблять Россию. Для Европы настало время "нанести удар по Кремлю там, где ему больно". С такими призывами в материале для Politicо выступил глава Института исследований в области безопасности ЕС Стивен Эвертс. В статье он открыто призывает к провокациям в отношении России: "Пришло время Евросоюзу дать отпор и нанести удар по Кремлю там, где ему больно".По убеждению Эвертса, в первую очередь Евросоюзу безотлагательно следует принять меры в отношении так называемого теневого флота России и начать "агрессивно контролировать" свои территориальные воды, в частности, в Средиземноморье, на Балтике и в Северном море. "Если (российские - прим. ред.) суда не имеют действующей страховки или представляют угрозу для окружающей среды, их следует задерживать или отправлять обратно", - рекомендует эксперт, утверждая, что это приедет к перелому ситуации в пользу Европы в борьбе с Российской Федерацией.При этом Эвертс отмечает, ЕС совершенно напрасно боится российского ядерного оружия - с этими страхами, на его взгляд, надо покончить и наращивать "практическую военную помощь Украине", причем не анонсируя эти шаги, чтобы лишить Россию возможности "манипулировать ситуацией".Также он призвал усилить давление на Российскую Федерацию через Китай с помощью экономических рычагов, то есть ужесточить контроль за инвестициями или даже заморозить экспорт товаров двойного назначения.Разумеется, Эвертс не обошел вниманием и меры в рамках и информационной войны, в которой Евросоюз, как он считает, должен разжигать недовольство и манипулировать дискуссиями, поддерживая средства массовой информации "в уязвимых регионах" России.Подытоживая, он выразил уверенность, что Евросоюзу непременно следует действовать с позиции силы.
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евросоюз, россия, ослабление, мнение
Политика, Евросоюз, РОССИЯ, Ослабление, мнение
14:58 25.05.2025
 
"ЕС пора нанести удар по Кремлю". В Европе назвали способы ослабления РФ

Эвертс: Евросоюзу необходимо не сдерживать, о ослаблять Россию

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / Mopic
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо не сдерживать, а ослаблять Россию. Для Европы настало время "нанести удар по Кремлю там, где ему больно". С такими призывами в материале для Politicо выступил глава Института исследований в области безопасности ЕС Стивен Эвертс.
В статье он открыто призывает к провокациям в отношении России: "Пришло время Евросоюзу дать отпор и нанести удар по Кремлю там, где ему больно".
По убеждению Эвертса, в первую очередь Евросоюзу безотлагательно следует принять меры в отношении так называемого теневого флота России и начать "агрессивно контролировать" свои территориальные воды, в частности, в Средиземноморье, на Балтике и в Северном море.
"Если (российские - прим. ред.) суда не имеют действующей страховки или представляют угрозу для окружающей среды, их следует задерживать или отправлять обратно", - рекомендует эксперт, утверждая, что это приедет к перелому ситуации в пользу Европы в борьбе с Российской Федерацией.
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22 мая, 15:38
При этом Эвертс отмечает, ЕС совершенно напрасно боится российского ядерного оружия - с этими страхами, на его взгляд, надо покончить и наращивать "практическую военную помощь Украине", причем не анонсируя эти шаги, чтобы лишить Россию возможности "манипулировать ситуацией".
Также он призвал усилить давление на Российскую Федерацию через Китай с помощью экономических рычагов, то есть ужесточить контроль за инвестициями или даже заморозить экспорт товаров двойного назначения.
Разумеется, Эвертс не обошел вниманием и меры в рамках и информационной войны, в которой Евросоюз, как он считает, должен разжигать недовольство и манипулировать дискуссиями, поддерживая средства массовой информации "в уязвимых регионах" России.
Подытоживая, он выразил уверенность, что Евросоюзу непременно следует действовать с позиции силы.
 
ПолитикаЕвросоюзРОССИЯОслаблениемнение
 
 
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