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Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии

Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии - 25.05.2025, ПРАЙМ

Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии

Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае, агентству "Прайм"... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T02:02+0300

2025-05-25T02:02+0300

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пенсии

общество

людмила иванова-швец

стаж работы

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.Если стажа не хватает, его можно докупить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.Однако есть определенные условия: докупить можно не больше половины необходимого стажа (это 7,5 лет)."Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта - докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение", - заключила эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пенсии, общество , людмила иванова-швец, стаж работы