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Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии
Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии - 25.05.2025, ПРАЙМ
Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии
Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае, агентству "Прайм"... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T02:02+0300
2025-05-25T02:02+0300
2025-05-25T02:02+0300
пенсии
общество
людмила иванова-швец
стаж работы
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.Если стажа не хватает, его можно докупить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.Однако есть определенные условия: докупить можно не больше половины необходимого стажа (это 7,5 лет)."Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта - докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение", - заключила эксперт.
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пенсии, общество , людмила иванова-швец, стаж работы
Пенсии, Общество , Людмила Иванова-Швец, стаж работы
Экономист научила, что делать при нехватке стажа для пенсии
Иванова-Швец: при нехватке стажа для пенсии его можно купить или заработать
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Некоторые россияне сталкиваются с ситуацией, когда стажа для назначения страховой пенсии по старости не хватает. Что делать в таком случае, агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
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В 2026 году на пенсию смогут выйти 59-летние женщины и 64-летние мужчины, если у них есть не менее 15 лет стажа и не менее 30 ИПК.
Если стажа не хватает, его можно докупить. Для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальный отдел Социального фонда РФ. В 2025 году год стажа будет стоить 59 241,6 рубля.
Однако есть определенные условия: докупить можно не больше половины необходимого стажа (это 7,5 лет).
"Если будущему пенсионеру не хватает совсем немного стажа, один-два года, то есть два варианта - докупить стаж или просто доработать время, достаточное для оформления пенсии. В любом случае можно просчитать, какой вариант предпочтительнее и принять решение", - заключила эксперт.