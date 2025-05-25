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В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту
В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту - 25.05.2025, ПРАЙМ
В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T12:00+0300
2025-05-25T12:00+0300
общество
россия
андрей клишас
совфед
пенсия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами. Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года. "К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия "устанавливаются законом", добавил он.
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общество , россия, андрей клишас, совфед, пенсия
Общество , РОССИЯ, Андрей Клишас, Совфед, пенсия
12:00 25.05.2025
 
В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту

Сенатор Клишас: в РФ пенсии по возрасту гарантированы законом и законодательными нормами

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами.
Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года.
"К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", - написал Клишас в своем Telegram-канале.
Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия "устанавливаются законом", добавил он.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
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ОбществоРОССИЯАндрей КлишасСовфедпенсия
 
 
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