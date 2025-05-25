https://1prime.ru/20250525/pensiya-857895770.html

В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту

В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту - 25.05.2025, ПРАЙМ

В Совфеде не поддержали идею об отмене пенсии по возрасту

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T12:00+0300

2025-05-25T12:00+0300

2025-05-25T12:00+0300

общество

россия

андрей клишас

совфед

пенсия

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас напомнил, что в России пенсии по возрасту гарантированы Основным законом, а также законодательными нормами. Ранее в экспертном сообществе прозвучало предложение отменить пенсию молодым людям, родившимся после 1995 года. "К вопросу об отмене пенсий. Всегда следует помнить, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации статья 39 "Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом", - написал Клишас в своем Telegram-канале. Кроме того, государственные пенсии и социальные пособия "устанавливаются законом", добавил он.

https://1prime.ru/20250525/pensiya-857870190.html

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общество , россия, андрей клишас, совфед, пенсия