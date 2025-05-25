https://1prime.ru/20250525/peregovory-857896985.html

Данных о новом раунде переговоров РФ и Украины еще нет, сообщил источник

Данных о новом раунде переговоров РФ и Украины еще нет, сообщил источник - 25.05.2025, ПРАЙМ

Данных о новом раунде переговоров РФ и Украины еще нет, сообщил источник

Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T13:10+0300

2025-05-25T13:10+0300

2025-05-25T13:10+0300

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переговоры

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СТАМБУЛ, 25 мая - ПРАЙМ. Информация о месте и времени возможного нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не поступала, заявил в воскресенье РИА Новости осведомленный источник. "Информации о возможном месте проведения или сроках переговоров пока нет", - сказал собеседник. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

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россия, украина, турция, владимир путин, переговоры