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Песков рассказал о процессе телефонного разговора Путина и Трампа - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о процессе телефонного разговора Путина и Трампа
Песков рассказал о процессе телефонного разговора Путина и Трампа - 25.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о процессе телефонного разговора Путина и Трампа
Перевод во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным: российский лидер сначала слышал голос... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T11:52+0300
2025-05-25T11:52+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
сша
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Перевод во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным: российский лидер сначала слышал голос своего коллеги, а затем переводчика, хотя и сам владеет английским языком, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Президент слышит голос своего визави, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит. Как вы знаете, президент сам понимает английский язык, собственно, он сам может первую какую-то снимать сразу информацию", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину. Песков подтвердил, что из-за перевода продолжительность разговора может увеличиваться. Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Путин сообщал, что разговор продолжался более двух часов, был очень содержательным и весьма откровенным.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
11:52 25.05.2025
 
Песков рассказал о процессе телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: во время разговора Путина и Трампа использовался метод последовательного перевода

© POOL | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
© POOL
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Перевод во время телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа был последовательным: российский лидер сначала слышал голос своего коллеги, а затем переводчика, хотя и сам владеет английским языком, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент слышит голос своего визави, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит. Как вы знаете, президент сам понимает английский язык, собственно, он сам может первую какую-то снимать сразу информацию", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Песков подтвердил, что из-за перевода продолжительность разговора может увеличиваться.
Путин 19 мая созвонился с лидером США из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус". В этот день глава государства находился с рабочей поездкой в Сочи. Путин сообщал, что разговор продолжался более двух часов, был очень содержательным и весьма откровенным.
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ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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