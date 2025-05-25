Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250525/polsha-857894059.html
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 25.05.2025, ПРАЙМ
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России
Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников в воскресенье подняли в небо над республикой из-за... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T09:02+0300
2025-05-25T09:02+0300
вооружения
россия
польша
украина
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
ВАРШАВА, 25 мая - ПРАЙМ. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников в воскресенье подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". Через три часа самолеты вернули на аэродромы. "Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце апреля.
https://1prime.ru/20250523/polsha--857871469.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, польша, украина, авиация
Вооружения, РОССИЯ, ПОЛЬША, УКРАИНА, авиация
09:02 25.05.2025
 
В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

Польша подняла военную авиацию в воздушном пространстве страны из-за якобы активности РФ

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 25 мая - ПРАЙМ. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников в воскресенье подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине.
Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников.
В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
Через три часа самолеты вернули на аэродромы.
"Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании.
В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце апреля.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону
23 мая, 16:54
 
ВооруженияРОССИЯПОЛЬШАУКРАИНАавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала