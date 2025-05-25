https://1prime.ru/20250525/polsha-857894059.html

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России - 25.05.2025, ПРАЙМ

В Польше подняли в небо авиацию из-за якобы активности России

Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников в воскресенье подняли в небо над республикой из-за... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T09:02+0300

2025-05-25T09:02+0300

2025-05-25T09:02+0300

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ВАРШАВА, 25 мая - ПРАЙМ. Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников в воскресенье подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине. Как утверждается в сообщении командования в соцсети Х, в связи с якобы "активной операцией РФ на территории Украины" в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация Польши и союзников. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". Через три часа самолеты вернули на аэродромы. "Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании. В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце апреля.

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россия, польша, украина, авиация