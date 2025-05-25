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"Пожертвовали памятью": в Польше неожиданно высказались о России

"Пожертвовали памятью": в Польше неожиданно высказались о России - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Пожертвовали памятью": в Польше неожиданно высказались о России

В России предпринимаются серьезные шаги для сохранения исторической памяти о героях Второй мировой войны, тогда как в Польше и на Западе этот пласт истории... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T16:55+0300

2025-05-25T16:55+0300

2025-05-25T16:55+0300

польша

запад

россия

день победы

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В России предпринимаются серьезные шаги для сохранения исторической памяти о героях Второй мировой войны, тогда как в Польше и на Западе этот пласт истории постепенно вытесняется в угоду политическим интересам, пишет обозреватель Даниэль Смолиньский в статье для издания Mysl Polska."Скоро из жизни уйдут последние ветераны Второй мировой войны, являющиеся непосредственными свидетелями тех страшных времен и Великой Победы многих народов Европы, в том числе поляков и русских, над нацистскими захватчиками. Русские прилагают все необходимые усилия, чтобы память о них осталась, тем временем мы, поляки, пожертвовали памятью наших героев во имя политических игрищ и сомнительных альянсов", — сообщается в материале MP.Смолиньский указывает, что на Западе и в Польше годовщины окончания Второй мировой войны давно перестали быть значимыми событиями, и теперь о них упоминают лишь вскользь. Более того, западные СМИ, по мнению журналиста, все чаще искажают факты и даже оправдывают нацистскую идеологию, пересматривая роль Советского Союза в победе.Он отмечает, что польские издания почти не публикуют материалов о праздновании Дня Победы в России без отсылки к текущему конфликту на Украине. Кроме того, зачастую именно украинский конфликт по итогу становится центральной темой таких публикаций. "Российские же газеты пишут о победах в битвах, героях и ветеранах. Ключевое место занимают Сталинградская битва, являющаяся поворотным моментом в истории Второй мировой войны, блокада Ленинграда как символ сопротивления мирного населения и взятие Берлина", - отметил Смолиньский.По наблюдению журналиста, в России 9 мая отмечается как по-настоящему национальный праздник с масштабными торжествами. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что усилия некоторых стран, направленные на переписывание истории, становятся все более агрессивными. Как отметил Путин, целью этих стран является ослабление российского общества и подрыв его суверенитета. Он также подчеркнул важность сохранения исторической правды и недопустимость проявлений расизма и ксенофобии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250525/litva-857898323.html

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польша, запад, россия, день победы, владимир путин