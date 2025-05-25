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"Сезон окончен". Новое решение Евросоюза привело Киев в ярость
"Сезон окончен". Новое решение Евросоюза привело Киев в ярость - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Сезон окончен". Новое решение Евросоюза привело Киев в ярость
Решение Евросоюза не продлевать беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины является введением санкций в отношении украинской экономики. Такое... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T20:09+0300
2025-05-25T20:09+0300
2025-05-25T20:10+0300
экономика
евросоюз
пошлины
сельхозпродукция
украина
мнение
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Решение Евросоюза не продлевать беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины является введением санкций в отношении украинской экономики. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский."Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС (возврат довоенных торговых пошлин на экспорт из Украины) — это санкции ЕС против украинской экономики", - написал нардеп. Подытоживая, он с печальной иронией отметил: "Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен".В Евросоюзе было принято решение не продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины. По словам представителя ЕК Балаш Увари, это решение равноценно введению с 6 июня таможенных пошлин на украинский сельскохозяйственный импорт.
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евросоюз, пошлины, сельхозпродукция, украина, мнение
Экономика, Евросоюз, пошлины, сельхозпродукция, УКРАИНА, мнение
"Сезон окончен". Новое решение Евросоюза привело Киев в ярость
Депутат Рады Дубинский назвал решение ЕС по пошлинам санкциями против Украины
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ.
Решение Евросоюза не продлевать беспошлинный ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины является введением санкций в отношении украинской экономики. Такое мнение в своем Telegram-канале
высказал депутат Рады Александр Дубинский.
"Давайте называть вещи своими именами — отмена "товарного безвиза" с ЕС (возврат довоенных торговых пошлин на экспорт из Украины) — это санкции ЕС против украинской экономики", - написал нардеп.
Подытоживая, он с печальной иронией отметил: "Сезон морковки перед носом ослов, "стремящихся в ЕС" — окончен".
ЕС готовится ввести повышенные пошлины на ввоз товаров с Украины
В Евросоюзе было принято решение не продлевать беспошлинный ввоз сельхозпродукции с Украины. По словам представителя ЕК Балаш Увари, это решение равноценно введению с 6 июня таможенных пошлин на украинский сельскохозяйственный импорт.