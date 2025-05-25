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Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - 25.05.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:59+0300
2025-05-25T13:59+0300
2025-05-25T13:59+0300
россия
мария захарова
швеция
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия. "Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова. "Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.
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РОССИЯ, Мария Захарова, ШВЕЦИЯ, СТОКГОЛЬМ
Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции
Захарова: Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции
Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия.
"Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова.
"Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.
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