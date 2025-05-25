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Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции - 25.05.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала нападение на посольство России в Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T13:59+0300

2025-05-25T13:59+0300

2025-05-25T13:59+0300

россия

мария захарова

швеция

стокгольм

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Стокгольм получит ноту протеста в связи с нападением на посольство РФ в Швеции Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, обращение к шведским властям с призывом пресечь нападения на посольство не дало результатов, сообщила в воскресенье дипмиссия. "Завтра Стокгольм получит ноту протеста”, - сказала Захарова. "Швеция обязана обуздать своих ультрас, взять под контроль ситуацию и четко выполнять обязательства по Венской конвенции", - добавила она.

https://1prime.ru/20250524/zakharova-857888837.html

швеция

стокгольм

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россия, мария захарова, швеция, стокгольм