Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250525/protest-857902863.html
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ
МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T19:56+0300
2025-05-25T19:56+0300
политика
иран
мид
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_be8ba40a1957b995417e65d1301bd12a.jpg
ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA. В субботу фильм "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля. Барро отреагировал на это событие, заявив, что главная награда режиссером была получена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима". "Глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи вызвал советника посольства Франции в Тегеране и выразил ему протест по поводу унизительных выражений и необоснованных заявлений министра иностранных дел Франции в отношении исламской республики", - говорится в сообщении агентства.
https://1prime.ru/20250513/iran-857537466.html
иран
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77151/26/771512606_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_f89548dee05b3e2a5e391777e9a0cc9a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, мид, франция
Политика, ИРАН, МИД, ФРАНЦИЯ
19:56 25.05.2025
 
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ

ISNA: МИД Ирана вызвало советника посольства Франции и выразил ему протест

© fotolia.com / milosk50Иран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© fotolia.com / milosk50
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA.
В субботу фильм "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля. Барро отреагировал на это событие, заявив, что главная награда режиссером была получена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима".
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США
13 мая, 18:57
"Глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи вызвал советника посольства Франции в Тегеране и выразил ему протест по поводу унизительных выражений и необоснованных заявлений министра иностранных дел Франции в отношении исламской республики", - говорится в сообщении агентства.
 
ПолитикаИРАНМИДФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала