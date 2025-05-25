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МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ
МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T19:56+0300
2025-05-25T19:56+0300
2025-05-25T19:56+0300
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ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA. В субботу фильм "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля. Барро отреагировал на это событие, заявив, что главная награда режиссером была получена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима". "Глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи вызвал советника посольства Франции в Тегеране и выразил ему протест по поводу унизительных выражений и необоснованных заявлений министра иностранных дел Франции в отношении исламской республики", - говорится в сообщении агентства.
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иран, мид, франция
Политика, ИРАН, МИД, ФРАНЦИЯ
МИД Ирана выразило протест советнику посольства Франции, пишут СМИ
ISNA: МИД Ирана вызвало советника посольства Франции и выразил ему протест
ТЕГЕРАН, 25 мая - ПРАЙМ. МИД Ирана вызвал советника посольства Франции и выразил ему протест в связи с заявлениями главы французского МИД Жана-Ноэля Барро, передает госагентство ISNA.
В субботу фильм "Простая случайность" иранского режиссера-диссидента Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля. Барро отреагировал на это событие, заявив, что главная награда режиссером была получена "в знак сопротивления угнетению со стороны иранского режима".
МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США
"Глава второго отделения Западной Европы МИД Ирана Мохаммад Танхаи вызвал советника посольства Франции в Тегеране и выразил ему протест по поводу унизительных выражений и необоснованных заявлений министра иностранных дел Франции в отношении исламской республики", - говорится в сообщении агентства.