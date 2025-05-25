Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250525/provokatsiya-857899876.html
"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО
"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО
Чтобы выдвинуть обвинения против Российской Федерации, Североатлантический альянс может решиться на провокацию с ядерным оружием в Финляндии. Об этом на своей... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:27+0300
2025-05-25T16:28+0300
политика
нато
ядерное оружие
провокация
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чтобы выдвинуть обвинения против Российской Федерации, Североатлантический альянс может решиться на провокацию с ядерным оружием в Финляндии. Об этом на своей странице в социальной сети Х предупредил профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на территории Финляндии, - пишет Малинен, - предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос".По словам профессора, в результате такого рода провокации НАТО получит полную поддержку финнов в возможной войне с Российской Федерацией.В США и Европе все чаще обсуждается вероятность войны стран-участниц Североатлантического альянса с Российской Федерации. В этой связи российское руководство неоднократно заявляло, что Россия никому не угрожает, но попытки нанести ущерб ее интересам не останутся без ответа.
https://1prime.ru/20250520/bommba-857755472.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, ядерное оружие, провокация, мнение
Политика, НАТО, ядерное оружие, провокация, мнение
16:27 25.05.2025 (обновлено: 16:28 25.05.2025)
 
"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО

Профессор Малинен: НАТО может устроить в Финляндии провокацию с ядерным оружием

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чтобы выдвинуть обвинения против Российской Федерации, Североатлантический альянс может решиться на провокацию с ядерным оружием в Финляндии. Об этом на своей странице в социальной сети Х предупредил профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен.
"Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на территории Финляндии, - пишет Малинен, - предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос".
По словам профессора, в результате такого рода провокации НАТО получит полную поддержку финнов в возможной войне с Российской Федерацией.
Международный авиасалон Ле Бурже-2017 - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
"Последняя модификация". В США объявили о создании новой термоядерной бомбы
20 мая, 15:31
В США и Европе все чаще обсуждается вероятность войны стран-участниц Североатлантического альянса с Российской Федерации. В этой связи российское руководство неоднократно заявляло, что Россия никому не угрожает, но попытки нанести ущерб ее интересам не останутся без ответа.
 
ПолитикаНАТОядерное оружиепровокациямнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала