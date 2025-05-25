https://1prime.ru/20250525/provokatsiya-857899876.html

"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО

"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Шок и хаос". На Западе предупредили о риске страшной провокации НАТО

Чтобы выдвинуть обвинения против Российской Федерации, Североатлантический альянс может решиться на провокацию с ядерным оружием в Финляндии. Об этом на своей... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T16:27+0300

2025-05-25T16:27+0300

2025-05-25T16:28+0300

политика

нато

ядерное оружие

провокация

мнение

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Чтобы выдвинуть обвинения против Российской Федерации, Североатлантический альянс может решиться на провокацию с ядерным оружием в Финляндии. Об этом на своей странице в социальной сети Х предупредил профессор Университета Хельсинки Туомас Малинен."Взрыв тактического ядерного устройства малой мощности, вызывающего низкий уровень радиоактивных осадков, на территории Финляндии, - пишет Малинен, - предпочтительно рядом с нашей столицей, Хельсинки, был бы самым эффективным способом вызвать сильнейший шок и хаос".По словам профессора, в результате такого рода провокации НАТО получит полную поддержку финнов в возможной войне с Российской Федерацией.В США и Европе все чаще обсуждается вероятность войны стран-участниц Североатлантического альянса с Российской Федерации. В этой связи российское руководство неоднократно заявляло, что Россия никому не угрожает, но попытки нанести ущерб ее интересам не останутся без ответа.

https://1prime.ru/20250520/bommba-857755472.html

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нато, ядерное оружие, провокация, мнение