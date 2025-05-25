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Путин рассказал о сотрудничестве России и Африки - 25.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин рассказал о сотрудничестве России и Африки
Путин рассказал о сотрудничестве России и Африки - 25.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о сотрудничестве России и Африки
Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T09:26+0300
2025-05-25T09:26+0300
экономика
мировая экономика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки... Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в сообщении. Путин подчеркнул, что 2025 год ознаменован юбилейными датами - 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединённых Наций, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX века, обеспечили возможность свободного, мирного развития для всего человечества. Президент отметил, что за прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте. "Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведённые в 2019 и 2023 годах саммиты Россия – Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах", - подчеркнул Путин.Кроме того, российский лидер упомянул конференцию Форума партнёрства Россия – Африка, сообщив, что ее планируется провести до конца года в одной из африканских стран."Хорошую отдачу даёт новый диалоговый формат – министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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мировая экономика, россия, африка, владимир путин, оон, африканский союз
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, АФРИКА, Владимир Путин, ООН, Африканский союз
09:26 25.05.2025
 
Путин рассказал о сотрудничестве России и Африки

Путин: Россия и Африка обеспечат рост связей в интересах многополярного миропорядка

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении глав государств и правительств стран Африки подчеркнул, что совместными усилиями будет обеспечиваться рост российско-африканских связей в интересах многополярного миропорядка, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые дамы и господа! Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки... Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание многоплановых российско-африканских связей на благо наших народов, в интересах построения справедливого и демократического многополярного миропорядка", - говорится в сообщении.
Путин подчеркнул, что 2025 год ознаменован юбилейными датами - 80-летием окончания Второй мировой войны и образования Организации Объединённых Наций, а также 65-летием принятия Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам, разгром нацизма и крах системы колониализма стали важнейшими событиями XX века, обеспечили возможность свободного, мирного развития для всего человечества.
Президент отметил, что за прошедшие десятилетия независимые государства Африки утвердились в качестве авторитетных членов мирового сообщества, достигли общепризнанных успехов в экономической и социальной сферах. Кроме того, многостороннее взаимодействие, налаженное в рамках Африканского союза, а также ряда субрегиональных структур, способствует упрочению безопасности и стабильности на континенте.
"Наша страна неизменно выступает за расширение традиционно дружественных отношений с африканскими партнёрами. Об этом в полной мере свидетельствуют проведённые в 2019 и 2023 годах саммиты Россия – Африка, которые позволили определить новые направления сотрудничества и способствовали координации усилий в международных делах", - подчеркнул Путин.
Кроме того, российский лидер упомянул конференцию Форума партнёрства Россия – Африка, сообщив, что ее планируется провести до конца года в одной из африканских стран.
"Хорошую отдачу даёт новый диалоговый формат – министерская конференция Форума партнёрства Россия – Африка. Очередную такую встречу планируется провести до конца года в одной из африканских стран", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
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22 мая, 11:58
 
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