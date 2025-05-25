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Путин 26 мая проведет встречу с представителями деловых кругов
Путин 26 мая проведет встречу с представителями деловых кругов - 25.05.2025, ПРАЙМ
Путин 26 мая проведет встречу с представителями деловых кругов
Президент России Владимир Путин 26 мая, в День российского предпринимательства, проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщили в... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T15:09+0300
2025-05-25T15:09+0300
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бизнес
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 26 мая, в День российского предпринимательства, проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщили в пресс-службе Кремля. "26 мая, в День российского предпринимательства, Путин проведет встречу с представителями российских деловых кругов", - говорится в сообщении пресс-службы. В пресс-службе отметили, что среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки.
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бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин 26 мая проведет встречу с представителями деловых кругов
Путин в День российского предпринимательства встретится с представителями деловых кругов
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин 26 мая, в День российского предпринимательства, проведет встречу с представителями российских деловых кругов, сообщили в пресс-службе Кремля.
"26 мая, в День российского предпринимательства, Путин проведет встречу с представителями российских деловых кругов", - говорится в сообщении пресс-службы.
В пресс-службе отметили, что среди участников встречи - руководители предприятий и компаний страны, которые обеспечивают технологический суверенитет, успешно замещают ушедшие из России бренды, создают новые рабочие места в регионах, а также активно осваивают внешние рынки.
Путин отметил важность химической промышленности для российской экономики