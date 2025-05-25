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В России запретили мыть машины на землях общего назначения - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В России запретили мыть машины на землях общего назначения
В России запретили мыть машины на землях общего назначения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В России запретили мыть машины на землях общего назначения
Региональными законами о благоустройстве запрещено в России мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T05:49+0300
2025-05-25T05:49+0300
бизнес
россия
общество
московская область
рф
москва
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Региональными законами о благоустройстве запрещено в России мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц - до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть 4 статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей - физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей", - поделилась Бурякова. Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание.
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бизнес, россия, общество , московская область, рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Московская область, РФ, МОСКВА
05:49 25.05.2025
 
В России запретили мыть машины на землях общего назначения

В России запретили мыть машины на землях общего назначения

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Региональными законами о благоустройстве запрещено в России мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц - до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
"Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть 4 статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП РФ). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей - физлица. Юрлицо – от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП РФ может составить 3-5 тысяч рублей", - поделилась Бурякова.
Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание.
 
БизнесРОССИЯОбществоМосковская областьРФМОСКВА
 
 
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