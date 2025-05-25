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Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита
Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита - 25.05.2025, ПРАЙМ
Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита
Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T07:16+0300
2025-05-25T07:16+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
москва
германия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Агентство проанализировало торговые данные 91 крупнейшей страны, которые уже опубликовали торговые данные за прошлый год. Среди них лишь 33 государства получили торговый профицит совокупно на 2,3 триллиона долларов, при этом в минус на 2,8 триллиона долларов ушли 58 экономик. Больше всех на торговле в прошлом году заработал Китай, получивший торговый профицит в 991 миллиард долларов. Далее, как и годом ранее, идет Германия с чистыми торговыми доходами в 258 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции. В пятерку также входят Ирландия, опустившаяся с третьего на пятое место с профицитом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, которые получили профицит в 89 миллиардов долларов и поднялись на три позиции. Среди десяти стран, больше всех заработавших на торговле, также были Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов). В то же время самый большой торговый дефицит в прошлом году традиционно у США - он вырос до 1,3 триллиона долларов. Ближайшим "конкурентом" была Великобритания, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше - "лишь" 303 миллиарда долларов. Занявшая в прошлом году второе место Индия в этом году опустилась на одну позицию, став третьей с 263 миллиарда долларов. В пятерку, как и в прошлом году, также входят Франция (111 миллиардов) и Турция (82 миллиарда).
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мировая экономика, россия, китай, москва, германия
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ
07:16 25.05.2025
 
Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита

Россия стала третьей в мире по размеру торгового профицита

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Агентство проанализировало торговые данные 91 крупнейшей страны, которые уже опубликовали торговые данные за прошлый год. Среди них лишь 33 государства получили торговый профицит совокупно на 2,3 триллиона долларов, при этом в минус на 2,8 триллиона долларов ушли 58 экономик.
Больше всех на торговле в прошлом году заработал Китай, получивший торговый профицит в 991 миллиард долларов. Далее, как и годом ранее, идет Германия с чистыми торговыми доходами в 258 миллиардов долларов.
Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции. В пятерку также входят Ирландия, опустившаяся с третьего на пятое место с профицитом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, которые получили профицит в 89 миллиардов долларов и поднялись на три позиции.
Среди десяти стран, больше всех заработавших на торговле, также были Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов).
В то же время самый большой торговый дефицит в прошлом году традиционно у США - он вырос до 1,3 триллиона долларов. Ближайшим "конкурентом" была Великобритания, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше - "лишь" 303 миллиарда долларов. Занявшая в прошлом году второе место Индия в этом году опустилась на одну позицию, став третьей с 263 миллиарда долларов. В пятерку, как и в прошлом году, также входят Франция (111 миллиардов) и Турция (82 миллиарда).
 
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