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В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан - 25.05.2025, ПРАЙМ
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан
В Россию из украинского плена возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T13:47+0300
2025-05-25T13:53+0300
россия
украина
обмен пленными
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Россию из украинского плена возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ Александр Фомин. "В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан", - сказал Фомин. "Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объёме", - добавил он.Кроме того, Фомин добавил, что Минобороны надеется, что завершившийся обмен пленными в будущем поспособствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса."Рассчитываем, что проведённый по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Фомин.Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.
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россия, украина, обмен пленными
РОССИЯ, УКРАИНА, обмен пленными
13:47 25.05.2025 (обновлено: 13:53 25.05.2025)
 
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан

Фомин: с 23 по 25 мая в РФ из украинского плена вернулись 880 военных и 120 мирных граждан

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Россию из украинского плена возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договорённости с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил в воскресенье замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан", - сказал Фомин.
"Договорённости, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объёме", - добавил он.
Кроме того, Фомин добавил, что Минобороны надеется, что завершившийся обмен пленными в будущем поспособствует созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса.
"Рассчитываем, что проведённый по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Фомин.
Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
Россия и Украина с 23 по 25 мая провели обмен пленными 1000 на 1000
12:23
 
РОССИЯУКРАИНАобмен пленными
 
 
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