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Украина и союзники обсудили проведение встречи с РФ в Женеве, пишут СМИ

Украина и союзники обсудили проведение встречи с РФ в Женеве, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ

Украина и союзники обсудили проведение встречи с РФ в Женеве, пишут СМИ

Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T12:16+0300

2025-05-25T12:16+0300

2025-05-25T12:16+0300

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РИМ, 25 мая – ПРАЙМ. Основные союзники Украины из числа европейских стран обсудили с офисом Владимиром Зеленского необходимость проведения очередного раунда переговоров с Россией в Женеве до саммита "Большой семерки" в Канаде 15 июня, пишет в воскресенье итальянская газета Repubblica. Издание пишет, что участники переговоров намерены не дать президенту США Дональду Трампу "бросить Украину на произвол судьбы", чтобы избежать риска того, что следующая встреча G7 окажется "парализована из-за политики размежевания Белого дома". Если заключения канадского саммита 17 июня потерпят неудачу, "надежды Украины на оборону также рухнут", отмечает Repubblica. “Поэтому накануне вечером шерпы основных европейских стран (Франции и Италии, Германии и Великобритании) встретились в режиме видеоконференции с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Они согласились с почти экзистенциальным приоритетом для Европы, но прежде всего для Киева: крайне важно организовать саммит между россиянами и украинцами в Женеве. И самое главное, назначение должно состояться до начала встречи "Семерки" в Альберте", - говорится в статье. Европейская сторона намерена удержать Трампа за столом переговоров и продвигает Женеву в противовес Стамбулу как место проведения очередного раунда встреч. Встреча в Женеве показала бы "истинную волю России к переговорам", а в случае ее отказа привела бы "к консолидации трансатлантического фронта", утверждает газета. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры с Киевом. В Кремле еще до переговоров в Стамбуле заявили, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. После телефонного разговора с Трампом Зеленский заявлял, что Швейцария и Ватикан рассматриваются в качестве места для прямых переговоров между Украиной и Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу сказал, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу России и Украины – двух православных стран – и сценарий того, что они будут обсуждать вопросы на католической площадке, нереалистичен. Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны. Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако страна с 24 февраля 2022 года присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ и Белоруссии. Государство в рамках санкций заблокировало частные российские активы на сумму в 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,38 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,45 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,44 миллиарда долларов), и что власти государства внимательно следят за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал швейцарскому министру иностранных дел Иньяцио Кассису, что руководство в Москве не намерено оставлять без внимания враждебные шаги европейской страны и учтет их при выстраивании взаимодействия.

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украина, женева, владимир зеленский, ес, россия, переговоры