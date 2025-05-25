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Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ

Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ

Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ

Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны,... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T18:52+0300

2025-05-25T18:52+0300

2025-05-25T18:53+0300

политика

уганда

военное сотрудничество

германия

приостановка

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor. "Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания. Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции. Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного. По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.

https://1prime.ru/20250514/laos-857557296.html

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уганда, военное сотрудничество, германия, приостановка