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Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ
Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ - 25.05.2025, ПРАЙМ
Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ
Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:52+0300
2025-05-25T18:52+0300
2025-05-25T18:53+0300
политика
уганда
военное сотрудничество
германия
приостановка
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor. "Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания. Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции. Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного. По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.
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уганда, военное сотрудничество, германия, приостановка
Политика, Уганда, Военное сотрудничество, ГЕРМАНИЯ, приостановка
Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, пишут СМИ
Monitor: Уганда приостановила военное сотрудничество с Германией, обвинив посла
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Власти Уганды объявили об приостановке военного сотрудничества с ФРГ, обвинив германского посла Матиаса Шауэра во вмешательстве во внутренние дела страны, сообщает издание Monitor.
"Вооруженные силы Уганды... объявили о немедленной остановке всего оборонного и военного сотрудничества с Германией, сославшись на предположительную подрывную деятельность посла Берлина в Кампале", - говорится в публикации издания.
Monitor отмечает, что, помимо вмешательства во внутренние дела страны, посла обвиняют и в поддержке оппозиции.
Издание подчеркивает, что ранее в ходе одной из встреч с командующим силами обороны Уганды Мухузи Кайнеругаба немецкий дипломат упрекнул его в "неприемлемом", по его мнению, поведении в соцсетях, которое якобы может нанести вред репутации военного.
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По утверждению Monitor, произошедшее стало одним из крупнейших дипломатических расколов между Угандой и Европой.