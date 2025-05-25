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"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения
Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:54+0300
2025-05-25T16:55+0300
политика
евросоюз
сша
сокращение
войска
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Handelsblatt.Как утверждается в статье, в дипломатических кругах Европы "ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы".При этом отмечается, на сегодняшний день еще никто не знает, когда именно это может произойти, и насколько масштабным может оказаться это сокращение.Вместе с тем в статье напоминается, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее указывал, что сегодня не наблюдается каких-либо признаков, что США планируют выводить свои воинские контингенты с европейской территории. Но при этом авторы материала отмечают, что по поводу вывода американских войск в Евросоюзе беспокоятся гораздо сильнее, чем канцлер может это признать.
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евросоюз, сша, сокращение, войска
Политика, Евросоюз, США, сокращение, войска
16:54 25.05.2025 (обновлено: 16:55 25.05.2025)
 
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения

Handelsblatt: ЕС ожидает скорого объявления о сокращении войск США в Европе

© РИА Новости . Владимир Пирогов | Перейти в медиабанкЗакрытие авиабазы США в Киргизии
Закрытие авиабазы США в Киргизии - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Владимир Пирогов
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Handelsblatt.
Как утверждается в статье, в дипломатических кругах Европы "ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы".
При этом отмечается, на сегодняшний день еще никто не знает, когда именно это может произойти, и насколько масштабным может оказаться это сокращение.
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
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Вместе с тем в статье напоминается, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее указывал, что сегодня не наблюдается каких-либо признаков, что США планируют выводить свои воинские контингенты с европейской территории. Но при этом авторы материала отмечают, что по поводу вывода американских войск в Евросоюзе беспокоятся гораздо сильнее, чем канцлер может это признать.
 
ПолитикаЕвросоюзСШАсокращениевойска
 
 
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