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"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения
Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:54+0300
2025-05-25T16:54+0300
2025-05-25T16:55+0300
политика
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Handelsblatt.Как утверждается в статье, в дипломатических кругах Европы "ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы".При этом отмечается, на сегодняшний день еще никто не знает, когда именно это может произойти, и насколько масштабным может оказаться это сокращение.Вместе с тем в статье напоминается, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее указывал, что сегодня не наблюдается каких-либо признаков, что США планируют выводить свои воинские контингенты с европейской территории. Но при этом авторы материала отмечают, что по поводу вывода американских войск в Евросоюзе беспокоятся гораздо сильнее, чем канцлер может это признать.
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евросоюз, сша, сокращение, войска
Политика, Евросоюз, США, сокращение, войска
"Никто не знает". Европа со страхом ожидает от США судьбоносного решения
Handelsblatt: ЕС ожидает скорого объявления о сокращении войск США в Европе
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ.
Страны Евросоюза со страхом ожидают, что Соединенные Штаты в скором времени решат сократить свое военное присутствие на территории Европы. Об этом рассказывается в публикации немецкого издания Handelsblatt
.
Как утверждается в статье, в дипломатических кругах Европы "ожидают, что США объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы".
При этом отмечается, на сегодняшний день еще никто не знает, когда именно это может произойти, и насколько масштабным может оказаться это сокращение.
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Вместе с тем в статье напоминается, что канцлер Германии Фридрих Мерц ранее указывал, что сегодня не наблюдается каких-либо признаков, что США планируют выводить свои воинские контингенты с европейской территории. Но при этом авторы материала отмечают, что по поводу вывода американских войск в Евросоюзе беспокоятся гораздо сильнее, чем канцлер может это признать.