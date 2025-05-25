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Трамп призвал Гарвард предоставить данные по иностранным студентам - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп призвал Гарвард предоставить данные по иностранным студентам
Трамп призвал Гарвард предоставить данные по иностранным студентам - 25.05.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал Гарвард предоставить данные по иностранным студентам
Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем. | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T10:28+0300
2025-05-25T10:28+0300
сша
дональд трамп
гарвардский университет
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем. "Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации политика в соцсети Truth Social. Также президент призвал университет перестать требовать финансирование у правительства. "У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", - добавил Трампа в публикации. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов. В пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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сша, дональд трамп, гарвардский университет
США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
10:28 25.05.2025
 
Трамп призвал Гарвард предоставить данные по иностранным студентам

Трамп потребовал от Гарвардского университета данные по обучающимся иностранным студентам

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем.
"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации политика в соцсети Truth Social.
Также президент призвал университет перестать требовать финансирование у правительства.
"У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", - добавил Трампа в публикации.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов.
В пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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