https://1prime.ru/20250525/trikolor-857899589.html

Захарова высказалась о "перформансе" с российским триколором в Грузии

Захарова высказалась о "перформансе" с российским триколором в Грузии - 25.05.2025, ПРАЙМ

Захарова высказалась о "перформансе" с российским триколором в Грузии

Российские правоохранительные органы дадут оценку "перформансу с российским триколором" в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T15:45+0300

2025-05-25T15:45+0300

2025-05-25T15:45+0300

происшествия

мария захарова

российский флаг

грузия

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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Российские правоохранительные органы дадут оценку "перформансу с российским триколором" в Грузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "С утра — шквал звонков с просьбой прокомментировать выходку неизвестного антигероя, учудившего в Тбилиси некий перформанс с российским триколором. Во-первых, флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Во-вторых, правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку", - написала Захарова в своем Telegram-канале. Официальный представитель дала и личную оценку этому "перформансу". "Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", - указала она. "Достойные потомки царицы Тамары — от славных представителей рода Церетели и сражавшегося под российскими стягами князя Багратиона до собиравшего помощь республикам Донбасса Николая Цискаридзе, — достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. И, конечно, напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом", - подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20250525/posolstvo-857897729.html

грузия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, российский флаг, грузия