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"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии
"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии
Украинская армия находится в чрезвычайно плачевном состоянии, поскольку принудительно мобилизованные солдаты и офицеры не видят будущего в этом искусственно... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T09:20+0300
2025-05-25T09:20+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Украинская армия находится в чрезвычайно плачевном состоянии, поскольку принудительно мобилизованные солдаты и офицеры не видят будущего в этом искусственно спровоцированном военном конфликте, заявила агентству РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди."В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сообщила Ковитиди.Она также добавила, что граждане Украины, пережившие потерю близких, испытывают много негатива к Владимиру Зеленскому, уже не стремясь добиться от него каких-либо ответов. "Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - подытожила Ковитиди. В понедельник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в числе прочего обсудив урегулирование конфликта на Украине. По словам российского лидера, разговор продолжался более двух часов. Путин также сообщил о готовности России к сотрудничеству с украинской стороной в разработке меморандума относительно возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после беседы заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку существует перспектива мирного урегулирования украинского конфликта.
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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дональд Трамп
09:20 25.05.2025
 
"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии

Ковитиди: принудительно мобилизованные украинцы не видят смысла продолжать конфликт

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Украинская армия находится в чрезвычайно плачевном состоянии, поскольку принудительно мобилизованные солдаты и офицеры не видят будущего в этом искусственно спровоцированном военном конфликте, заявила агентству РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.
"В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сообщила Ковитиди.
Она также добавила, что граждане Украины, пережившие потерю близких, испытывают много негатива к Владимиру Зеленскому, уже не стремясь добиться от него каких-либо ответов.
"Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - подытожила Ковитиди.
В понедельник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в числе прочего обсудив урегулирование конфликта на Украине. По словам российского лидера, разговор продолжался более двух часов. Путин также сообщил о готовности России к сотрудничеству с украинской стороной в разработке меморандума относительно возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после беседы заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку существует перспектива мирного урегулирования украинского конфликта.
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