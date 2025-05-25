https://1prime.ru/20250525/ukraina-857894253.html

"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии

"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Разброд и шатания": в Крыму отметили плачевное состояние украинской армии

Украинская армия находится в чрезвычайно плачевном состоянии, поскольку принудительно мобилизованные солдаты и офицеры не видят будущего в этом искусственно... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T09:20+0300

2025-05-25T09:20+0300

2025-05-25T09:20+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Украинская армия находится в чрезвычайно плачевном состоянии, поскольку принудительно мобилизованные солдаты и офицеры не видят будущего в этом искусственно спровоцированном военном конфликте, заявила агентству РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди."В украинской армии царят разброд и шатания. Принудительно мобилизованные всушники и большинство офицеров уже не видят перспектив в этом искусственно надуманном военном конфликте", - сообщила Ковитиди.Она также добавила, что граждане Украины, пережившие потерю близких, испытывают много негатива к Владимиру Зеленскому, уже не стремясь добиться от него каких-либо ответов. "Мир на Украине для Зеленского смерти подобен", - подытожила Ковитиди. В понедельник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в числе прочего обсудив урегулирование конфликта на Украине. По словам российского лидера, разговор продолжался более двух часов. Путин также сообщил о готовности России к сотрудничеству с украинской стороной в разработке меморандума относительно возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после беседы заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку существует перспектива мирного урегулирования украинского конфликта.

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россия, украина, владимир зеленский, владимир путин, дональд трамп