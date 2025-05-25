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"Все претендуют". Советник Пентагона раскрыл вероломные планы ЕС по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
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"Все претендуют". Советник Пентагона раскрыл вероломные планы ЕС по Украине
"Все претендуют". Советник Пентагона раскрыл вероломные планы ЕС по Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Все претендуют". Советник Пентагона раскрыл вероломные планы ЕС по Украине
Многие страны Европы претендуют на украинские территории. Об этом рассказал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive бывший советник главы Пентагона, полковник ВС... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T20:30+0300
2025-05-25T20:32+0300
политика
евросоюз
территории
украина
экспертное мнение
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Многие страны Европы претендуют на украинские территории. Об этом рассказал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.Он отметил, что "поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины", после чего уточнил, что Румыния хочет присоединить к себе Бессарабию.По словам Макгрегора, в Соединенных Штатах мало кто осведомлен о геополитике Европы, и именно по этой причине США необходимо "выбираться из этой очень старой части света".В Российской Федерации неоднократно сообщали, что Польша вынашивает в отношении Украины захватнические планы. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, Варшава работает над сценарием по расчленению соседней страны и надеется на поддержку в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.
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евросоюз, территории, украина, экспертное мнение
Политика, Евросоюз, Территории, УКРАИНА, экспертное мнение
20:30 25.05.2025 (обновлено: 20:32 25.05.2025)
 
"Все претендуют". Советник Пентагона раскрыл вероломные планы ЕС по Украине

Макгрегор: многие страны Европы претендуют на территорию Западной Украины

© Коллаж РИА НовостиФлаги Украины, ЕС
Флаги Украины, ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Многие страны Европы претендуют на украинские территории. Об этом рассказал в беседе с YouTube-каналом Deep Dive бывший советник главы Пентагона, полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он отметил, что "поляки, румыны, венгры, литовцы и молдаване — все претендуют на территорию Западной Украины", после чего уточнил, что Румыния хочет присоединить к себе Бессарабию.
По словам Макгрегора, в Соединенных Штатах мало кто осведомлен о геополитике Европы, и именно по этой причине США необходимо "выбираться из этой очень старой части света".
ЕК - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
ЕК не будет продлевать беспошлинный ввоз товаров с Украины в Евросоюз
7 мая, 13:26
В Российской Федерации неоднократно сообщали, что Польша вынашивает в отношении Украины захватнические планы. Как заявил глава СВР Сергей Нарышкин, Варшава работает над сценарием по расчленению соседней страны и надеется на поддержку в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов и Великобритании.
 
ПолитикаЕвросоюзТерриторииУКРАИНАэкспертное мнение
 
 
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