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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье - 25.05.2025, ПРАЙМ
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье
Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T21:34+0300
2025-05-25T21:34+0300
2025-05-25T21:35+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". На видео, обнародованном телеканалом, показаны российские военные, выходящие из самолетов на летное поле. В воскресенье с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая сторонами был проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, подчеркнули в МО РФ.
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вс рф, военные, обмен пленными, подмосковье
ВС РФ, военные, обмен пленными, ПОДМОСКОВЬЕ
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье
"Звезда": вернувшиеся из украинского плена военные ВС РФ прибыли в Подмосковье
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".
На видео, обнародованном телеканалом, показаны российские военные, выходящие из самолетов на летное поле.
В воскресенье с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.
В РФ в рамках обмена пленными вернулись 880 военных и 120 мирных граждан
Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая сторонами был проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, подчеркнули в МО РФ.