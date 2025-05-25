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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье - 25.05.2025, ПРАЙМ
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье
Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T21:34+0300
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вс рф
военные
обмен пленными
подмосковье
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". На видео, обнародованном телеканалом, показаны российские военные, выходящие из самолетов на летное поле. В воскресенье с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая сторонами был проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, подчеркнули в МО РФ.
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подмосковье
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вс рф, военные, обмен пленными, подмосковье
ВС РФ, военные, обмен пленными, ПОДМОСКОВЬЕ
21:34 25.05.2025 (обновлено: 21:35 25.05.2025)
 
Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье

"Звезда": вернувшиеся из украинского плена военные ВС РФ прибыли в Подмосковье

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк%Самолет
%Самолет - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда".
На видео, обнародованном телеканалом, показаны российские военные, выходящие из самолетов на летное поле.
В воскресенье с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ.
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Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая сторонами был проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, подчеркнули в МО РФ.
 
ВС РФвоенныеобмен пленнымиПОДМОСКОВЬЕ
 
 
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