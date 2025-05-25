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Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье - 25.05.2025, ПРАЙМ

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие ВС РФ прибыли в Подмосковье

Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T21:34+0300

2025-05-25T21:34+0300

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вс рф

военные

обмен пленными

подмосковье

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Самолеты с российскими военными, вернувшимися из украинского плена в результате обмена, приземлились в Подмосковье, сообщил телеканал "Звезда". На видео, обнародованном телеканалом, показаны российские военные, выходящие из самолетов на летное поле. В воскресенье с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены ещё 303 российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Взамен переданы 303 военнопленных ВСУ. Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая сторонами был проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек, подчеркнули в МО РФ.

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вс рф, военные, обмен пленными, подмосковье