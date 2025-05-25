https://1prime.ru/20250525/voz-857902251.html

Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию

Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию - 25.05.2025, ПРАЙМ

Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию

Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T18:47+0300

2025-05-25T18:47+0300

2025-05-25T18:48+0300

воз

россия

благодарность

центральная азия

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ЖЕНЕВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X. "На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации. В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.

https://1prime.ru/20250519/gebreyesus-857712875.html

центральная азия

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воз, россия, благодарность, центральная азия