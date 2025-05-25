https://1prime.ru/20250525/voz-857902251.html
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию - 25.05.2025, ПРАЙМ
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:47+0300
2025-05-25T18:47+0300
2025-05-25T18:48+0300
воз
россия
благодарность
центральная азия
https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c57d2aa4c72f84090e6fc0be7d4e06bd.jpg
ЖЕНЕВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X. "На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации. В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.
https://1prime.ru/20250519/gebreyesus-857712875.html
центральная азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83534/95/835349511_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_70ac0a51ec2a9a187e2c5c85043d863f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воз, россия, благодарность, центральная азия
ВОЗ, РОССИЯ, Благодарность, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию
Европейское бюро ВОЗ поблагодарило РФ за поддержку проектов в Центральной Азии
ЖЕНЕВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X.
"На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации.
ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21%
В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.