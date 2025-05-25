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Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию - 25.05.2025, ПРАЙМ
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Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию - 25.05.2025, ПРАЙМ
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию
Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T18:47+0300
2025-05-25T18:48+0300
воз
россия
благодарность
центральная азия
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ЖЕНЕВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X. "На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации. В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.
https://1prime.ru/20250519/gebreyesus-857712875.html
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воз, россия, благодарность, центральная азия
ВОЗ, РОССИЯ, Благодарность, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
18:47 25.05.2025 (обновлено: 18:48 25.05.2025)
 
Глава Европейского бюро ВОЗ поблагодарил Россию

Европейское бюро ВОЗ поблагодарило РФ за поддержку проектов в Центральной Азии

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 25 мая - ПРАЙМ. Глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на полях 78-й Генеральной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) поблагодарил замминистра здравоохранения России Олега Салагая за поддержку Россией проектов в области здравоохранения в Центральной Азии, сообщил он в соцсети X.
"На ВАЗ-78 я встретился с Олегом Салагаем, замминистра здравоохранения России, чтобы обсудить усилия по возрождению Рабочей группы высокого уровня по ВИЧ - совместной платформы ВОЗ и министерства здравоохранения для улучшения эпиднадзора за ВИЧ, лечения, профилактики и предоставления услуг. Я поблагодарил Россию за ее поддержку проектов в области здравоохранения в Центральной Азии в рамках субрегиональной дорожной карты по охране здоровья и благополучия, особенно в области охраны здоровья матери и ребенка", - сказано в публикации.
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
ВОЗ сократила бюджет из-за выхода США из организации на 21%
19 мая, 14:16
В Женеве с 19 по 27 мая проходит 78-я Всемирная ассамблея здравоохранения.
 
ВОЗРОССИЯБлагодарностьЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
 
 
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