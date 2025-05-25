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В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д - 25.05.2025, ПРАЙМ
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T21:11+0300
2025-05-25T21:11+0300
2025-05-25T21:23+0300
происшествия
белгородская область
железнодорожные составы
взрыв
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков. Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.
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белгородская область, железнодорожные составы, взрыв
Происшествия, Белгородская область, железнодорожные составы, взрыв
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
Гладков: взрыв повредил контактную сеть ж/д в Белгородской области
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.
Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.
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