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В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д

В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д - 25.05.2025, ПРАЙМ

В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T21:11+0300

2025-05-25T21:11+0300

2025-05-25T21:23+0300

происшествия

белгородская область

железнодорожные составы

взрыв

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков. Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.

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белгородская область

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белгородская область, железнодорожные составы, взрыв