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В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д - 25.05.2025, ПРАЙМ
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В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д - 25.05.2025, ПРАЙМ
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T21:11+0300
2025-05-25T21:23+0300
происшествия
белгородская область
железнодорожные составы
взрыв
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков. Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.
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белгородская область, железнодорожные составы, взрыв
Происшествия, Белгородская область, железнодорожные составы, взрыв
21:11 25.05.2025 (обновлено: 21:23 25.05.2025)
 
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д

Гладков: взрыв повредил контактную сеть ж/д в Белгородской области

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСтроительство железнодорожной части Крымского моста
Строительство железнодорожной части Крымского моста - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.
Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.
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ПроисшествияБелгородская областьжелезнодорожные составывзрыв
 
 
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