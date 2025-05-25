https://1prime.ru/20250525/vzryv-857905110.html
Сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом
Сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом - 25.05.2025, ПРАЙМ
Сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом
Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T23:58+0300
2025-05-25T23:58+0300
2025-05-25T23:59+0300
происшествия
белгородская область
железная дорога
взрыв
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/68/768746804_0:244:1501:1088_1920x0_80_0_0_9536b0f0a6ae7637d65fb6f3cfb3eedc.jpg
БЕЛГОРОД, 25 мая - ПРАЙМ. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД). Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено. "Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", - говорится в сообщении ЮВЖД. Отмечается, что в результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол - Валуйки, пассажирский №392 Валуйки - Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
https://1prime.ru/20250525/vzryv-857903570.html
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76874/68/768746804_0:0:1451:1088_1920x0_80_0_0_f11b4f37a136c0e9e7a17980b0a403e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, железная дорога, взрыв
Происшествия, Белгородская область, железная дорога, взрыв
Сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом
ЮВЖД: сформирован оперштаб по ликвидации последствий взрыва на ж/д под Белгородом
БЕЛГОРОД, 25 мая - ПРАЙМ. Сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий после взрыва на железной дороге в Белгородской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД).
Вечером в воскресенье губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет. Повреждена контактная сеть железнодорожного пути, движение поездов временно приостановлено.
"Сегодня, в 16.25 в Белгородской области из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта была повреждена контактная сеть. Схода подвижного состава и пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы… На ЮВЖД был сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия", - говорится в сообщении ЮВЖД.
В результате взрыва в Белгородской области повредилась контактная сеть ж/д
Отмечается, что в результате задержаны поезда: пригородный №6715 Старый Оскол - Валуйки, пассажирский №392 Валуйки - Курск. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.