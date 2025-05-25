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В Японии оценили перспективы сотрудничества с США в Арктике
В Японии оценили перспективы сотрудничества с США в Арктике - 25.05.2025, ПРАЙМ
В Японии оценили перспективы сотрудничества с США в Арктике
Ледоколы станут одной из ключевых сфер в будущем сотрудничестве Японии и США, в том числе на арктических маршрутах, считает глава японского правительства Сигэру | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T10:06+0300
2025-05-25T10:06+0300
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ТОКИО, 25 мая – ПРАЙМ. Ледоколы станут одной из ключевых сфер в будущем сотрудничестве Японии и США, в том числе на арктических маршрутах, считает глава японского правительства Сигэру Исиба. "Японские технологии имеют значительное преимущество, когда речь идет о ледоколах. Ледоколы станут ключевым моментом в будущем сотрудничестве между Японией и США, в том числе на арктических маршрутах", - цитирует его слова телеканал "Асахи ТВ". Ранее газета Wall Street Journal писала, что США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность. Отмечалось, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов. Ранее Трамп сообщил, что обсудил с финским президентом Александром Стуббом строительство и покупку ледоколов. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов. Сотрудничество Японии и США в сфере оборонной промышленности было включено одним из пунктов в совместное заявление по итогам февральской встречи премьер-министра Сигэру Исибы и президента Дональда Трампа. В частности, в документе отмечалось намерение сотрудничества в сфере судостроения и технического обслуживания кораблей.
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мировая экономика, сша, япония, арктика, дональд трамп
Мировая экономика, США, ЯПОНИЯ, АРКТИКА, Дональд Трамп
В Японии оценили перспективы сотрудничества с США в Арктике
Исиба: ледоколы станут одной из ключевых сфер сотрудничества Японии и США
ТОКИО, 25 мая – ПРАЙМ. Ледоколы станут одной из ключевых сфер в будущем сотрудничестве Японии и США, в том числе на арктических маршрутах, считает глава японского правительства Сигэру Исиба.
"Японские технологии имеют значительное преимущество, когда речь идет о ледоколах. Ледоколы станут ключевым моментом в будущем сотрудничестве между Японией и США, в том числе на арктических маршрутах", - цитирует его слова телеканал "Асахи ТВ".
Ранее газета Wall Street Journal писала, что США нуждаются в ледоколах, чтобы доминировать в Арктике, и не могут самостоятельно закрыть эту потребность. Отмечалось, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американских производителей создать новый флот ледоколов.
Ранее Трамп сообщил, что обсудил с финским президентом Александром Стуббом строительство и покупку ледоколов. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
Сотрудничество Японии и США в сфере оборонной промышленности было включено одним из пунктов в совместное заявление по итогам февральской встречи премьер-министра Сигэру Исибы и президента Дональда Трампа. В частности, в документе отмечалось намерение сотрудничества в сфере судостроения и технического обслуживания кораблей.
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