Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада - 25.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250525/zapad-857893923.html
"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада
"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада - 25.05.2025, ПРАЙМ
"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада
Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО, а также исход телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом... | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T08:50+0300
2025-05-25T08:50+0300
политика
россия
европа
запад
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/63/834036358_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_a2f8f8d4919d8c04f6abfbb94b0bc8ae.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО, а также исход телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом свидетельствуют о провале попыток Запада навязать Москве свою волю, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. &lt;…&gt; Это очередная больная фантазия Запада", — сообщил Джонсон.Эксперт подчеркнул, что, несмотря на попытки подорвать мирный процесс, Запад не способен противостоять России, а в результате введенных антироссийских санкций страдает в первую очередь Европа, в то время как Москва только усиливает свои позиции.Ранее бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что прошедший контакт между российским и американским лидерами ясно показал, что независимо от времени и формата возможных переговоров между Москвой и Киевом, завершение конфликта произойдет на условия России. По его словам, Владимир Путин донес эту позицию до Трампа предельно четко.В понедельник состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров, продлившийся по словам Путина более двух часов. Одной из тем диалога был вопрос украинского урегулирования. Российский лидер по итогам разговора подтвердил готовность Москвы к работе с Киевом над меморандумом, который может стать основой будущего мирного соглашения.
https://1prime.ru/20250524/vsu-857887923.html
европа
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83403/63/834036358_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eb23d477eb5c6bcacff53a2f060eb26b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, европа, запад, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин, Дональд Трамп
08:50 25.05.2025
 
"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада

Джонсон: Запад не сможет противостоять России несмотря на попытки саботировать переговоры

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО, а также исход телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом свидетельствуют о провале попыток Запада навязать Москве свою волю, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.
"Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. <…> Это очередная больная фантазия Запада", — сообщил Джонсон.
Эксперт подчеркнул, что, несмотря на попытки подорвать мирный процесс, Запад не способен противостоять России, а в результате введенных антироссийских санкций страдает в первую очередь Европа, в то время как Москва только усиливает свои позиции.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что прошедший контакт между российским и американским лидерами ясно показал, что независимо от времени и формата возможных переговоров между Москвой и Киевом, завершение конфликта произойдет на условия России. По его словам, Владимир Путин донес эту позицию до Трампа предельно четко.
В понедельник состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров, продлившийся по словам Путина более двух часов. Одной из тем диалога был вопрос украинского урегулирования. Российский лидер по итогам разговора подтвердил готовность Москвы к работе с Киевом над меморандумом, который может стать основой будущего мирного соглашения.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2025
"Тройное удушение". На Западе оценили новую российскую тактику против ВСУ
Вчера, 14:44
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАЗАПАДВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала