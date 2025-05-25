https://1prime.ru/20250525/zapad-857893923.html

"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада

"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада - 25.05.2025, ПРАЙМ

"Больная фантазия": экс-аналитик ЦРУ рассказал об очередной неудаче Запада

Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО, а также исход телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T08:50+0300

2025-05-25T08:50+0300

2025-05-25T08:50+0300

политика

россия

европа

запад

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Успехи Вооруженных сил России в зоне СВО, а также исход телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом свидетельствуют о провале попыток Запада навязать Москве свою волю, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. <…> Это очередная больная фантазия Запада", — сообщил Джонсон.Эксперт подчеркнул, что, несмотря на попытки подорвать мирный процесс, Запад не способен противостоять России, а в результате введенных антироссийских санкций страдает в первую очередь Европа, в то время как Москва только усиливает свои позиции.Ранее бывший сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что прошедший контакт между российским и американским лидерами ясно показал, что независимо от времени и формата возможных переговоров между Москвой и Киевом, завершение конфликта произойдет на условия России. По его словам, Владимир Путин донес эту позицию до Трампа предельно четко.В понедельник состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров, продлившийся по словам Путина более двух часов. Одной из тем диалога был вопрос украинского урегулирования. Российский лидер по итогам разговора подтвердил готовность Москвы к работе с Киевом над меморандумом, который может стать основой будущего мирного соглашения.

https://1prime.ru/20250524/vsu-857887923.html

европа

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россия, европа, запад, владимир путин, дональд трамп