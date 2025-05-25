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На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой - 25.05.2025, ПРАЙМ
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На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой - 25.05.2025, ПРАЙМ
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой
На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T21:44+0300
2025-05-25T21:44+0300
политика
украина
билборды
владимир зеленский
поддержка
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. "На Украине стали устанавливать билборды религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде – фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: "Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ. По данным объединения, билборд размещен в центре населенного пункта на Аллее Славы. При этом СПЖ отмечает, что во время инаугурационной речи Зеленский потребовал от чиновников забыть о практике развешивания в кабинетах своих портретов, мотивируя это отказом от культа личности.
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украина, билборды, владимир зеленский, поддержка
Политика, УКРАИНА, билборды, Владимир Зеленский, поддержка
21:44 25.05.2025
 
На Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой

СПЖ: на Украине появились билборды с призывом поддержать Зеленского молитвой

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. На Украине начали появляться билборды с изображением Владимира Зеленского с призывом поддержать его молитвой, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
"На Украине стали устанавливать билборды религиозного содержания с изображением Владимира Зеленского. Один из них размещен в селе Судилков Хмельницкой области. На билборде – фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: "Сильная страна – когда ее лидера поддерживает молитва", - говориться в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
По данным объединения, билборд размещен в центре населенного пункта на Аллее Славы.
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При этом СПЖ отмечает, что во время инаугурационной речи Зеленский потребовал от чиновников забыть о практике развешивания в кабинетах своих портретов, мотивируя это отказом от культа личности.
 
ПолитикаУКРАИНАбилбордыВладимир Зеленскийподдержка
 
 
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