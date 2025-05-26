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В "Жуковском" и "Домодедово" ввели временные ограничения
В "Жуковском" и "Домодедово" ввели временные ограничения - 26.05.2025, ПРАЙМ
В "Жуковском" и "Домодедово" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:43+0300
2025-05-26T08:43+0300
2025-05-26T08:43+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.
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россия, росавиация, аэропорт домодедово, жуковский
РОССИЯ, Росавиация, аэропорт Домодедово, жуковский
В "Жуковском" и "Домодедово" ввели временные ограничения
В аэропортах "Жуковский и "Домодедово" были введены временные ограничения
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
"Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Для обеспечения безопасности полетов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - написал он в Telegram-канале.
Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет, отметил Кореняко.
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