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Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз" - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз"
Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз" - 26.05.2025, ПРАЙМ
Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз"
Строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии оценивается в 36 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:21+0300
2025-05-26T19:21+0300
экономика
виктор вексельберг
аэропорт
строительство
стоимость
архыз
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. Строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии оценивается в 36 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг. "На сегодняшний день наша компания, совместно с Республикой (Карачаево-Черкесия - ред.), мы приступили к реализации проекта, который позволит к 2028 году построить аэропорт, который будет готов принимать порядка 2 миллионов пассажиров в год. Причем аэропорт будет построен абсолютно с нуля", - сказал Вексельберг на сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ). Он подчеркнул, что это непростая задача - горный аэропорт будет построен на высоте более 600 метров. "Это будет недешевый проект, нам, по нашим оценкам, придется потратить порядка 36 миллиардов на реализацию этого проекта, включая и аэровокзальный, и аэропортовый комплекс", - добавил Вексельберг. По его словам, строительство аэропорта будет осуществлено в рамках концессии на 30 лет с потенциалом и возможностью ее продления при условии выполнения инвестором ряда обязательств. С другой стороны Республика берет на себя обязательства построения всей инженерной инфраструктуры этого комплекса. В прошлом году власти Карачаево-Черкессии на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном заключили с УК "Аэропорты Регионов" концессионное соглашение о строительстве в республике до 2029 года аэропорта стоимостью 28 миллиардов рублей. Ожидается, что в рамках реализации проекта будет построен терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры. Карачаево-Черкесия – единственная республика на Северном Кавказе, не имеющая собственного аэропорта. РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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виктор вексельберг, аэропорт, строительство, стоимость, архыз
Экономика, Виктор Вексельберг, аэропорт, строительство, стоимость, Архыз
19:21 26.05.2025
 
Вексельберг назвал стоимость строительства аэропорта "Архыз"

Вексельберг: строительство аэропорта "Архыз" оценивается в 36 млрд рублей

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСтарт горнолыжного сезона на курорте "Архыз"
Старт горнолыжного сезона на курорте Архыз - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. Строительство аэропорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии оценивается в 36 миллиардов рублей, сообщил председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.
"На сегодняшний день наша компания, совместно с Республикой (Карачаево-Черкесия - ред.), мы приступили к реализации проекта, который позволит к 2028 году построить аэропорт, который будет готов принимать порядка 2 миллионов пассажиров в год. Причем аэропорт будет построен абсолютно с нуля", - сказал Вексельберг на сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ).
Он подчеркнул, что это непростая задача - горный аэропорт будет построен на высоте более 600 метров.
"Это будет недешевый проект, нам, по нашим оценкам, придется потратить порядка 36 миллиардов на реализацию этого проекта, включая и аэровокзальный, и аэропортовый комплекс", - добавил Вексельберг.
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По его словам, строительство аэропорта будет осуществлено в рамках концессии на 30 лет с потенциалом и возможностью ее продления при условии выполнения инвестором ряда обязательств. С другой стороны Республика берет на себя обязательства построения всей инженерной инфраструктуры этого комплекса.
В прошлом году власти Карачаево-Черкессии на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном заключили с УК "Аэропорты Регионов" концессионное соглашение о строительстве в республике до 2029 года аэропорта стоимостью 28 миллиардов рублей.
Ожидается, что в рамках реализации проекта будет построен терминал, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками, перроном, светосигнальное оборудование и прочие объекты аэродромной инфраструктуры.
Карачаево-Черкесия – единственная республика на Северном Кавказе, не имеющая собственного аэропорта.
РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
 
ЭкономикаВиктор ВексельбергаэропортстроительствостоимостьАрхыз
 
 
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