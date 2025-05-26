https://1prime.ru/20250526/aeroporty-857911000.html
В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения
В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения - 26.05.2025, ПРАЙМ
В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:58+0300
2025-05-26T08:58+0300
2025-05-26T08:58+0300
аэропорт жуковский
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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аэропорт жуковский, аэропорт домодедово, росавиация
аэропорт Жуковский, аэропорт Домодедово, Росавиация
В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения
Временные ограничения на прилет и вылет были сняты в "Жуковском" и "Домодедово"