https://1prime.ru/20250526/aeroporty-857911000.html

В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения

В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения - 26.05.2025, ПРАЙМ

В "Жуковском" и "Домодедово" сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:58+0300

2025-05-26T08:58+0300

2025-05-26T08:58+0300

аэропорт жуковский

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах московского региона "Домодедово" и "Жуковский", сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. "В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250526/aeroport-857909617.html

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