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В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты - 26.05.2025, ПРАЙМ
В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T23:04+0300
2025-05-26T23:04+0300
2025-05-26T23:04+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский". "В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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аэропорт жуковский, аэропорт, калуга, ограничения, росавиация
Происшествия, аэропорт Жуковский, аэропорт, Калуга, ограничения, Росавиация
В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации.
Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский".
"В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.
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