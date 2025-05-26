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В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты

В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты - 26.05.2025, ПРАЙМ

В аэропортах "Жуковский" и Калуги сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T23:04+0300

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происшествия

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калуга

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Жуковский" и Калуги, сообщил представитель Росавиации. Ранее днем временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Калуги для безопасности полетов, позже ограничения также были введены в аэропорту "Жуковский". "В аэропортах "Жуковский" и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

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калуга

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