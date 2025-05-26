https://1prime.ru/20250526/aidt-857906348.html

В АИДТ рассказали об интересе покупателей к куклам по мультфильмам

В АИДТ рассказали об интересе покупателей к куклам по мультфильмам - 26.05.2025, ПРАЙМ

В АИДТ рассказали об интересе покупателей к куклам по мультфильмам

Игрушки по мультфильмам имеют ограниченный период интереса покупателей, только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", рассказала РИА Новости... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T02:59+0300

2025-05-26T02:59+0300

2025-05-26T02:59+0300

технологии

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857906348.jpg?1748217573

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Игрушки по мультфильмам имеют ограниченный период интереса покупателей, только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", рассказала РИА Новости президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина, отвечая на вопрос об интересе покупателей к куклам Барби, Братц, Винкс, Монстр хай и других подобных. "Игрушки по анимационным фильмам имеют ограниченный период и, как правило, повышенный интерес в дни премьер. Только немногие из них становятся "вечнозелёными брендами", обеспечивая игрушки, выпущенные под их франшизами, долговременный спрос", - отметила Цицулина. Также она рассказала, что сейчас более-менее спросом пользуются куклы Братц и немного Винкс, на остальных когда-то популярных кукол спрос небольшой.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва