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Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов

Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в ходе основной сессии понедельника и приближается к уровню 2700 пунктов по главному индексу на фоне геополитического... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:08+0300

2025-05-26T12:08+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в ходе основной сессии понедельника и приближается к уровню 2700 пунктов по главному индексу на фоне геополитического негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижался на 1,65%, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2%, до 1134,59 пункта. В частности, падают в цене бумаги "Юнипро" (-4,1%), "Новатэка" (-4%), "Газпрома" (-3,8%), "Русала" (-3,3%). Дорожают бумаги "Мосэнерго" (+1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,1%). Учитывая ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине, можно ожидать, что продажи продолжат преобладать, подталкивая рынок в направлении минимумов апреля, говорит Евгений Локтюхов из ПСБ. "Целевым по индексу Мосбиржи на сегодня видим диапазон 2700-2760 пунктов, риски теста его нижней границы в отсутствие поддерживающих новостей оцениваем как высокие", - добавляет он. Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в первом квартале, показало снижение основных показателей относительно прошлого года, некоторые отказались от дивидендов, говорит он. "С точки зрения бизнеса - это правильное решение, но вот только инвесторы не получат денег, и на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит. Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита", - добавляет Антонов.

https://1prime.ru/20250523/rynok-857877657.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, мосбиржа, российский рынок акций