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Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/aktsii-857919283.html
Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов
Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов
Российский рынок акций усилил снижение в ходе основной сессии понедельника и приближается к уровню 2700 пунктов по главному индексу на фоне геополитического... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:08+0300
2025-05-26T12:08+0300
экономика
рынок
индексы
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в ходе основной сессии понедельника и приближается к уровню 2700 пунктов по главному индексу на фоне геополитического негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижался на 1,65%, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2%, до 1134,59 пункта. В частности, падают в цене бумаги "Юнипро" (-4,1%), "Новатэка" (-4%), "Газпрома" (-3,8%), "Русала" (-3,3%). Дорожают бумаги "Мосэнерго" (+1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,1%). Учитывая ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине, можно ожидать, что продажи продолжат преобладать, подталкивая рынок в направлении минимумов апреля, говорит Евгений Локтюхов из ПСБ. "Целевым по индексу Мосбиржи на сегодня видим диапазон 2700-2760 пунктов, риски теста его нижней границы в отсутствие поддерживающих новостей оцениваем как высокие", - добавляет он. Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в первом квартале, показало снижение основных показателей относительно прошлого года, некоторые отказались от дивидендов, говорит он. "С точки зрения бизнеса - это правильное решение, но вот только инвесторы не получат денег, и на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит. Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита", - добавляет Антонов.
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рынок, индексы, мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Рынок, Индексы, Мосбиржа, российский рынок акций
12:08 26.05.2025
 
Российский рынок акций усилил падение в направлении 2700 пунктов

Российский рынок акций опускается до 2700 пунктов на фоне геополитического негатива

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМосбиржа
Мосбиржа - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в ходе основной сессии понедельника и приближается к уровню 2700 пунктов по главному индексу на фоне геополитического негатива, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.55 мск снижался на 1,65%, до 2724,43 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2%, до 1134,59 пункта.
В частности, падают в цене бумаги "Юнипро" (-4,1%), "Новатэка" (-4%), "Газпрома" (-3,8%), "Русала" (-3,3%). Дорожают бумаги "Мосэнерго" (+1,7%), префы "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Учитывая ухудшение геополитического фона и усиление опасений заметного затягивания переговорного процесса по Украине, можно ожидать, что продажи продолжат преобладать, подталкивая рынок в направлении минимумов апреля, говорит Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Целевым по индексу Мосбиржи на сегодня видим диапазон 2700-2760 пунктов, риски теста его нижней границы в отсутствие поддерживающих новостей оцениваем как высокие", - добавляет он.
Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости отечественного бизнеса, считает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в первом квартале, показало снижение основных показателей относительно прошлого года, некоторые отказались от дивидендов, говорит он.
"С точки зрения бизнеса - это правильное решение, но вот только инвесторы не получат денег, и на серьезный приток ликвидности от реинвестирования полученных выплат в середине-конце лета рассчитывать не стоит. Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита", - добавляет Антонов.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд
23 мая, 19:59
 
ЭкономикаРынокИндексыМосбиржароссийский рынок акций
 
 
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