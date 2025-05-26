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Акции "Газпром нефти" перешли к росту
Акции "Газпром нефти" перешли к росту - 26.05.2025, ПРАЙМ
Акции "Газпром нефти" перешли к росту
Акции "Газпром нефти" перешли к росту стоимости после новостей о рекомендации совета директоров компании выплатить годовые дивиденды, следует из данных... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:21+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акции "Газпром нефти" перешли к росту стоимости после новостей о рекомендации совета директоров компании выплатить годовые дивиденды, следует из данных Московской биржи. К 15.10 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 0,19% относительно предыдущего закрытия, до 515,15 рубля. До новостей они дешевели на 2,5%. Благодаря этому и индекс Мосбиржи совершил небольшое колебание вверх, отыграв примерно 0,3% снижения. Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам прошлого года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров назначив на 25 июня.
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Акции "Газпром нефти" перешли к росту
Акции "Газпром нефти" перешли к росту после новостей о дивидендах
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акции "Газпром нефти" перешли к росту стоимости после новостей о рекомендации совета директоров компании выплатить годовые дивиденды, следует из данных Московской биржи.
К 15.10 мск акции "Газпром нефти" дорожают на 0,19% относительно предыдущего закрытия, до 515,15 рубля. До новостей они дешевели на 2,5%. Благодаря этому и индекс Мосбиржи совершил небольшое колебание вверх, отыграв примерно 0,3% снижения.
Совет директоров ПАО "Газпром нефть" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по итогам прошлого года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, годовое собрание акционеров назначив на 25 июня.
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год